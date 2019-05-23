МАУ відкриває прямі рейси Київ-Ізмір

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" у літній період розпочне виконувати прямі рейси до Ізміра (Туреччина).

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

"У період літньої навігації 2019 року авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" розширить географію польотів та розпочне виконання власних прямих рейсів до Ізміра", - зазначається у повідомленні.

Рейси до Ізміра почнуть виконувати уже з 15 червня.

Вони виконуватимуться щоденно на середньомагістральних повітряних суднах Boeing 737-800 нового покоління та Embraer.

Розклад рейсів:

№ рейса Напрямок Дні Відправлення Прибуття PS701 Київ-Ізмір щоденно 11:05 13:25 PS702 Ізмір-Київ щоденно 14:10 16:40

Як зазначили в МАУ, мінімальна вартість перельоту в один бік із урахуванням податків та зборів становитиме 819 гривень за умови завчасного бронювання.

Квитки можна придбати на сайті, у касах і контактному центрі авіакомпанії МАУ, а також у спеціалізованих агенціях.

Нагадаємо:

22 травня МАУ отримала другий літак Embraer-195.

У компанії сподіваються, що поставка цього літака дозволить компанії дотримуватися розкладу, який МАУ скорегувала в зв'язку із затримкою поставки трьох літаків Boeing-737 MAX.

20 травня МАУ анонсувала запуск рейсу Одеса-Вільнюс у літній період.

Раніше МАУ пообіцяла збільшити частотність рейсів на маршруті Київ – Торонто.

Економічна правда