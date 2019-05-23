МАУ відкриває прямі рейси Київ-Ізмір
Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" у літній період розпочне виконувати прямі рейси до Ізміра (Туреччина).
Про це повідомляє прес-служба МАУ.
"У період літньої навігації 2019 року авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" розширить географію польотів та розпочне виконання власних прямих рейсів до Ізміра", - зазначається у повідомленні.
Рейси до Ізміра почнуть виконувати уже з 15 червня.
Вони виконуватимуться щоденно на середньомагістральних повітряних суднах Boeing 737-800 нового покоління та Embraer.
Розклад рейсів:
|
№ рейса
|
Напрямок
|
Дні
|
Відправлення
|
Прибуття
|
PS701
|
Київ-Ізмір
|
щоденно
|
11:05
|
13:25
|
PS702
|
Ізмір-Київ
|
щоденно
|
14:10
|
16:40
Як зазначили в МАУ, мінімальна вартість перельоту в один бік із урахуванням податків та зборів становитиме 819 гривень за умови завчасного бронювання.
Квитки можна придбати на сайті, у касах і контактному центрі авіакомпанії МАУ, а також у спеціалізованих агенціях.
Нагадаємо:
22 травня МАУ отримала другий літак Embraer-195.
У компанії сподіваються, що поставка цього літака дозволить компанії дотримуватися розкладу, який МАУ скорегувала в зв'язку із затримкою поставки трьох літаків Boeing-737 MAX.
20 травня МАУ анонсувала запуск рейсу Одеса-Вільнюс у літній період.
Раніше МАУ пообіцяла збільшити частотність рейсів на маршруті Київ – Торонто.
Економічна правда
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