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МАУ корегує літній розклад через затримку поставок Boeing 737 MAX

Четвер, 4 квітня 2019, 17:55
 

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" вносить зміни у літній розклад польотів через затримку поставки літаків Boeing 737 MAX, які повинні були почати роботу на регулярних рейсах МАУ в середині квітня.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Зазначається, що експлуатації літаків зазначеного типу літаків призупинена до завершення розслідування, у зв’язку з чим поставка трьох Boeing 737 MAX для МАУ — відкладається.

Через відсутність запланованих на цей період літаків авіакомпанія проводить вимушене корегування розкладу своїх рейсів. Тому на деяких маршрутах буде скорочено інтенсивність польотів, пояснили у компанії. 

"Щоб забезпечити пасажирам можливість дістатися до місць призначення, МАУ перерозподіляє існуючий флот  і докладає всіх зусиль для виконання зобов’язань перед своїми клієнтами. Всі зміни в розкладі відображені в системах бронювання, – зазначили в МАУ. 

Зокрема, МАУ зменшить кількість рейсів за такими напрямками як Афіни, Стамбул та Єреван. Рейси між Києвом та Вінницею — скасують.  

Також у квітні, травні та червні передбачаються скасування деяких рейсів із Києва до Запоріжжя, Херсона, Івано-Франківська, Баку, Мінська, Риги, Женеви, Амману та Анкари.

Пасажири, яких торкнулись зміни розкладу, отримають повідомлення і пропозиції з альтернативними датами вильоту або маршруту, пояснили у компанії. І додали, що рейси, які не скасовано, будуть гарантовано виконані авіакомпанією.

"У разі додаткових коректив, ми будемо оперативно інформувати ринок про ці зміни", — резюмували в МАУ.

Як повідомлялося, 2019 році МАУ в поповнить власний парк сумнозвісними літаками Boeing 737 MAX, один із яких 10 березня розбився в Ефіопії.

Економічна правда

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