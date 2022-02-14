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Страховики змусили МАУ перегнати 5 літаків до Іспанії

Понеділок, 14 лютого 2022, 17:00
 
STR/NurPhoto via Getty Images

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявила, що змушена повернути лізингодавцям 5 літаків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

МАУ отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про те, що через загрозу вторгнення РФ до України вони припиняють страхувати літаки, що курсують у повітряному просторі нашої країни.

У МАУ також підтвердили інформацію про повернення п'яти літаків, взятих у лізинг, через припинення їхнього страхування. Інші судна, йдеться у повідомленні, залишаються у розпорядженні компанії.

"МАУ на вимогу лізингодавців відправляє 5 літаків Boeing 737-800 до Іспанії за збереження інших повітряних суден у флоті компанії. Крім цього, 2 літаки авіакомпанії відправляються на планове технічне обслуговування двигунів до Белграда", – йдеться в повідомленні.

Також у компанії додали, що пасажири можуть безкоштовно змінити дату вильоту за наявності оригінального тарифу, скориставшись онлайн сервісом "Управління бронюванням".

Нагадуємо:

Уряд України надав із резервного фонду держбюджету 16,6 млрд гривень для гарантії безперебійних польотів у повітряному просторі України.

Економічна правда

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МАУ авіа страхування Іспанія

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