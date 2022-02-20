Скасовані в Україні рейси Lufthansa виконуватиме МАУ

фото: мау

Міністерство інфраструктури за результатами переговорів з українськими авіаперевізниками оголосило, що рейси Lufthansa, які були скасовані, виконуватиме МАУ.

Джерело: повідомлення відомства у Facebook

Деталі: Німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє всі рейси до Києва та з Києва із 21 до 28 лютого. Окремі рейси з Києва та Одеси будуть здійснюватися ще 19 та 20 лютого.

Для забезпечення безперебійного авіасполучення до вирішення проблеми долучилося Міністерство інфраструктури.

Дослівно: "МАУ розпочинає продаж квитків на Мюнхен та Женеву для забезпечення авіасполучення, яке Lufthansa Group тимчасово не може виконувати. Крім цього МАУ збільшує ємність повітряних суден за даними маршрутами".

Українська правда