Що відбувається з авіарухом над Україною і куди зникають літаки. Розбір польотів

Цими вихідними Україна ледь не втратила авіаційне сполучення зі світом.

Масштабні військові навчання Росії поблизу наших кордонів та пов'язані з цим ризики вторгнення не залишились непоміченими міжнародними страховиками – Лондонський Lloyd’s відмовився покривати військові ризики для літаків які перебувають в повітряному просторі України.

На вихідних міжнародні авіаперевізники один за одним почали відмовлятись від польотів в українські аеропорти. Після введеної напередодні Росією морської блокади, в якийсь момент здавалось, що наша країна залишиться в повній транспортній ізоляції.

Доки в ситуацію не втрутилась держава. Пізно ввечері уряд в екстреному режимі вирішив надати гарантії на майже 17 млрд грн для безпеки польотів. Тобто, у випадку початку бойових дій цими коштами держава відповідатиме за можливе пошкодження двох десятків літаків.

В якийсь момент владі вдалось взяти під контроль ситуацію довкола збереження авіасполучення. Але не повністю – власники деяких суден перевели літаки за межі українського авіапростору.

Як під психологічним натиском підготовки до військового наступу Росією Україна спочатку втратила, а потім повернула авіаційне сполучення?

Авіація не вивозить

Проблеми в українських авіаперевізників почались у 2014 році. Тоді події розгорталися дуже швидко.

Всі пам’ятають обстріли терміналів Донецького аеропорту, зруйновані літаки на злітних смугах та збиття терористами нідерландського Boeing рейсу MH-17, який тоді поставив під питання безпечність польотів над Україною.

Після важкого 2020-го, коли кількість комерційних рейсів у світі впала до 60%, у порівнянні з 2019-м роком, у 2022 році авіакомпанії знову змушені терпіти збитки, скасовуючи рейси до України.

Минулого тижня стало відомо, що ірландський лоукостер Ryanair зупинив продаж квитків з аеропортів Харкова та Херсона, які перебувають у 40 км та 90 км від кордонів з Росією та тимчасово окупованими територіями.

Угорський перевізник Wizz Air відправив на один літак менше для базування у Києві, ніж планував раніше. Нідерландська KLM, яка літала до Києва двічі на день, взагалі припинила рейси до столиці України.

Найбільший норвезький авіаперевізник Norwegian також заявив про тимчасову зупинку рейсів до України, а в неділю літак української компанії SkyUp, який летів до Києва, здійснив посадку в Кишиневі через вимогу власника судна. Перевізник тоді заявив, що скасовує продаж квитків на вильоти 14, 15 та 16 лютого.

Чому так сталося? Переважна більшість українських авіалайнерів перебувають у лізингу і де-факто належать західним компаніям. Відповідальність за безпеку несуть власники суден, тобто лізингові компанії.

Водночас на останніх тиснуть страховики. У випадку загрози вони можуть припинити надавати свої послуги повітряним суднам в частині "військових ризиків", попередивши про це власників літаків за 7 днів.

Тиждень тому на тлі підготовки Росії до масштабних військових навчань власники суден отримали відповідні попередження від страхових компаній. 7-денний термін сплив 11 лютого.

Після цього більшість лізингових компаній постала перед фактом, що дія страхових гарантій по їхнім літакам може закінчитись через 48 годин. Коли саме це станеться – невідомо.

Після отримання такого попередження, у лізингових компаній буде лише два дні на те аби вивести власні літаки з авіаційного простору України. Інакше всі ризики пошкодження суден в наслідок військових дій вони нестимуть самі.

А ціна нового Boeing 737-800 – найбільш популярного літака стартує від 96 млн дол.

"Загострення ситуації змусило страховиків скоротити час можливої реакції (з 7 до 2 днів – ЕП)", – пояснила голова правління страхової компанії "Бусін" Лариса Непочатова.

Після цього галузь авіаперевезень опинилась в підвішеному стані, адже не зрозуміло, чи буде у компаній можливість найближчими днями працювати в українському повітряному просторі. Тепер все залежатиме від позиції страхових компаній.

Всі ці події змусили владу запропонувати іноземним страховикам власні інструменти для гарантування безпеки польотів над Україною.

Уряд гарантує безпечність польотів, але не всіх

На позачерговому засіданні у вечері 13 лютого Кабінет міністрів видав розпорядження про виділення 16,6 млрд грн на гарантування безпеки польотів в Україні для страхових, лізингових компаній та авіаперевізників.

Тобто влада взяла на себе відповідальність за безпечність польотів в повітряному просторі України.

Щоправда, гарантії від держави розповсюджуються не на всі судна, а лише на 23. Це ті літаки, ризики по яким перестраховані через Лондонський Lloyd’s.

Інші міжнародні страховики не продовжують тримати на собі ризики літаків, що знаходяться в повітряному просторі України й без держгарантій. Як вже вказувалось вони просто залишили для себе право відмовитись від них, попередивши власників за 48 годин.

Гроші по гарантії зберігатимуться на ескроу рахунках Мінінфраструктури, до моменту зменшення ризиків загрози ескалації військового конфлікту. Після врегулювання загроз кошти спрямують для поповнення резервного фонду державного бюджету.

Чи допомогли дії уряду заспокоїти власників повітряних суден?

З одного боку – столичні аеропорти "Бориспіль" та "Київ" повідомляють, що наразі усі компанії працюють в штатному режимі, і всі рейси відбуваються за розкладом.

З іншого – вже після ухвалення "рятівного" рішення Кабміну деякі авіакомпанії продовжили на вимогу лізингодавців відправляти літаки за кордон.

Зокрема, про виліт 5 бортів до Іспанії повідомили Міжнародні авіалінії України Ігоря Коломойського.

Ще 2 літаки цієї ж авіакомпанії під приводом проведення планового технічного обслуговування направили до Белграда. В Міністерстві інфраструктури повідомили, що за межі України відправились судна, яких немає у списку бортів на державну підтримку страхування.

Водночас у компанії SkyUp заявили, що спільно з урядовцями змогли досягти компромісу зі страховими компаніями та відновити польоти своїх літаків.

За даними Forbes, тепер літаки перевізника можуть літати в Україні за умови щоденної ревізії домовленостей та оцінки можливої небезпеки.

Що буде далі

Наскільки виправдана в поточних умовах така поведінка страховиків відносно авіакомпаній які здійснюють польоти в Україну? Думки опитаних ЕП учасників ринку щодо цього розділилися.

Так, авіаційний експерт Денис Антонюк вважає, що дії страховиків, коли вони хочуть повністю зупинити договори з власниками суден, можуть бути політизованими на тлі загального нагнітання паніки.

"Якщо в країні, в якій ще не сталося нічого, страховки не просто підіймають (ціну), а зупиняють повністю, і говорять про повну відмову британських страховиків страхувати авіаперевезення в Україну, то, напевно, це не про оцінку ризиків, а про політичне рішення.

Хіба ризик в Аддіс-Абебі (столиця Ефіопії, де з 2020 року йде громадянська війна – ЕП) чи Могадішо (столиця Сомалі, де громадянська війна триває з 1988 року) нижчий, ніж у Львові чи Івано-Франківську?", – обурюються Антонюк.

Співрозмовник ЕП на ринку стверджує, що на тлі можливого початку військових дій це стандартна поведінка страховиків. Він прогнозує, що більшість перевізників зможуть літати й далі, але умови та вартість страховки можуть змінитися.

"Сьогодні авіакомпанії та лізингодавці отримають листи з новими інструкціями від страхових компаній. Є декілька можливих варіантів: або їм повністю відмовлять у страхуванні, або повідомлять про зміну умов.

Наприклад, можуть сказати, що літак може перебувати в Україні обмежену кількість часу і кожен політ коштує додаткових коштів", – каже співрозмовник ЕП.

Така ж ситуація відбувалася під час російсько-грузинської війни, коли українські перевізники не припиняли польоти до Тбілісі. Тоді кожен політ обходився авіакомпанії дорожче на 30 тис дол. Такий сценарій цілком можливий і в Україні.

За рахунок кого буде покриватися різниця у вартості? "Авіакомпанія ці додаткові 30 або 50 тисяч доларів витрат, скоріш за все, перекладуть на пасажира", – прогнозує один з учасників ринку.

Чи можливий сценарій з подальшим відкликанням літаків?

Авіаційний експерт Богдан Долінце каже, що лізингодавців, власників авіакомпаній та страховиків чекають дуже складні перемовини.

"В принципі зараз перемовини тривають, обговорюється можливість перегляду розміру страхових платежів, щоб зняти перестороги страхових компаній і захистити лізингодавців.

В більшості випадків зустрічі доволі конструктивні, тому будемо сподіватися що сторони дійдуть компромісу. Ефективність рішення уряду, наразі важко оцінити, багато що залежатиме від підсумків переговорів", – підсумував експерт.