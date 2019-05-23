МАУ открывает прямые рейсы Киев-Измир
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" в летний период начнет выполнять прямые рейсы в Измир (Турция).
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
"В период летней навигации 2019 года авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" расширит географию полетов и приступит к выполнению своих прямых рейсов в Измир", - отмечается в сообщении.
Рейсы в Измир начнут выполнять уже с 15 июня.
Самолеты в этом направлении будут курсировать ежедневно. Рейсы будут выполняться на среднемагистральных воздушных судах Boeing 737-800 нового поколения и Embraer.
Расписание рейсов:
|
№ рейса
|
Направление
|
Дни
|
Отправления
|
Прибытия
|
PS701
|
Киев-Измир
|
ежедневно
|
11:05
|
13:25
|
PS702
|
Измир-Киев
|
ежедневно
|
14:10
|
16:40
Как отметили в МАУ, минимальная стоимость перелета в одну сторону с учетом налогов и сборов составит 819 гривень при условии заблаговременного бронирования.
Билеты можно приобрести на сайте, в кассах и контактном центре авиакомпании, а также в специализированных агентствах.
Напомним:
22 мая МАУ получила второй самолет Embraer-195.
В компании надеются, что поставка этого самолета позволит компании придерживаться расписания, который МАУ скорректировала в связи с задержкой поставки трех самолетов Boeing-737 MAX.
20 мая МАУ анонсировала запуск рейса Одесса-Вильнюс в летний период.
Ранее МАУ пообещала увеличить частотность рейсов на маршруте Киев - Торонто.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua