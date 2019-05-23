Все разделы
Укр / Рус

МАУ открывает прямые рейсы Киев-Измир

Четверг, 23 мая 2019, 14:04
 

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" в летний период начнет выполнять прямые рейсы в Измир (Турция).

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

"В период летней навигации 2019 года авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" расширит географию полетов и приступит к выполнению своих прямых рейсов в Измир", - отмечается в сообщении.

Рейсы в Измир начнут выполнять уже с 15 июня.

Самолеты в этом направлении будут курсировать ежедневно. Рейсы будут выполняться на среднемагистральных воздушных судах Boeing 737-800 нового поколения и Embraer.

Расписание рейсов:

№ рейса

Направление

Дни

Отправления

Прибытия

PS701

Киев-Измир

ежедневно

11:05

13:25

PS702

Измир-Киев

ежедневно

14:10

16:40

Как отметили в МАУ, минимальная стоимость перелета в одну сторону с учетом налогов и сборов составит 819 гривень при условии заблаговременного бронирования.

Билеты можно приобрести на сайте, в кассах и контактном центре авиакомпании, а также в специализированных агентствах.

Напомним:

22 мая МАУ получила второй самолет Embraer-195.

В компании надеются, что поставка этого самолета позволит компании придерживаться расписания, который МАУ скорректировала в связи с задержкой поставки трех самолетов Boeing-737 MAX.

20 мая МАУ анонсировала запуск рейса Одесса-Вильнюс в летний период.

Ранее МАУ пообещала увеличить частотность рейсов на маршруте Киев - Торонто.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

АэроСвит авиа

powered by lun.ua
Материалы по теме
МАУ получила второй самолет Embraer-195 22 мая 2019, 12:17
МАУ запускает рейс Одесса-Вильнюс в летний период 20 мая 2019, 15:03
Китай разрешил МАУ перевозить опасные грузы 16 мая 2019, 16:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!