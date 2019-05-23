МАУ открывает прямые рейсы Киев-Измир

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" в летний период начнет выполнять прямые рейсы в Измир (Турция).

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

"В период летней навигации 2019 года авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" расширит географию полетов и приступит к выполнению своих прямых рейсов в Измир", - отмечается в сообщении.

Рейсы в Измир начнут выполнять уже с 15 июня.

Самолеты в этом направлении будут курсировать ежедневно. Рейсы будут выполняться на среднемагистральных воздушных судах Boeing 737-800 нового поколения и Embraer.

Расписание рейсов:

№ рейса Направление Дни Отправления Прибытия PS701 Киев-Измир ежедневно 11:05 13:25 PS702 Измир-Киев ежедневно 14:10 16:40

Как отметили в МАУ, минимальная стоимость перелета в одну сторону с учетом налогов и сборов составит 819 гривень при условии заблаговременного бронирования.

Билеты можно приобрести на сайте, в кассах и контактном центре авиакомпании, а также в специализированных агентствах.

Напомним:

22 мая МАУ получила второй самолет Embraer-195.

В компании надеются, что поставка этого самолета позволит компании придерживаться расписания, который МАУ скорректировала в связи с задержкой поставки трех самолетов Boeing-737 MAX.

20 мая МАУ анонсировала запуск рейса Одесса-Вильнюс в летний период.

Ранее МАУ пообещала увеличить частотность рейсов на маршруте Киев - Торонто.

Экономическая правда