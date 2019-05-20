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МАУ запускає рейс Одеса-Вільнюс у літній період

Понеділок, 20 травня 2019, 15:03
 

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України відновлює виконання прямих авіарейсів із Одеси у Вільнюс із 15 червня, перельоти виконуватимуться на сезонній основі в літній період і триватимуть до вересня.

Про це повідомляє Lowcost.ua.

"З цієї нагоди авіакомпанія проводить невеликий розпродаж квитків – від 40.6 євро (1188 гривень) за переліт в один бік та від 80 євро (2376 гривень) за подорож туди-назад", - йдеться у повідомленні.

Придбати акційні квитки можна до 28 травня. Знижка поширюється на рейси з 15 червня до 31 липня, при цьому кількість акційних квитків – обмежена, йдеться у повідомленні.

Перельоти виконуватимуться з Міжнародного аеропорту "Одеса" у Вільнюський міжнародний аеропорт (VNO) на літаках Boeing 737-800 тричі на тиждень: щопонеділка, щочетверга та щосуботи з Одеси та щосереди, щоп’ятниці і щонеділі - з Вільнюсу.

Подорож займатиме трохи менше двох годин.

Розклад рейсу Одеса – Вільнюс – Одеса:

Маршрут

Дні тижня

Час вильоту

Час прильоту

Тривалість подорожі

Одеса – Вільнюс

пн, чт, сб

04:20

06:15

01:50

Вільнюс – Одеса

ср, пт, нд

21:45

23:25

01:40

Квитки можна знайти на офіційному сайті МАУ.

Нагадаємо:

Раніше МАУ збільшить частотність рейсів на маршруті Київ – Торонто.

А на початку квітня МАУ згорегувала літній розклад через затримку поставок Boeing 737 MAX.

Також авіакомпанія у квітні змінила структуру тарифів.

Економічна правда

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МАУ авіа Одеса

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