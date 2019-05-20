МАУ запускає рейс Одеса-Вільнюс у літній період
Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України відновлює виконання прямих авіарейсів із Одеси у Вільнюс із 15 червня, перельоти виконуватимуться на сезонній основі в літній період і триватимуть до вересня.
Про це повідомляє Lowcost.ua.
"З цієї нагоди авіакомпанія проводить невеликий розпродаж квитків – від 40.6 євро (1188 гривень) за переліт в один бік та від 80 євро (2376 гривень) за подорож туди-назад", - йдеться у повідомленні.
Придбати акційні квитки можна до 28 травня. Знижка поширюється на рейси з 15 червня до 31 липня, при цьому кількість акційних квитків – обмежена, йдеться у повідомленні.
Перельоти виконуватимуться з Міжнародного аеропорту "Одеса" у Вільнюський міжнародний аеропорт (VNO) на літаках Boeing 737-800 тричі на тиждень: щопонеділка, щочетверга та щосуботи з Одеси та щосереди, щоп’ятниці і щонеділі - з Вільнюсу.
Подорож займатиме трохи менше двох годин.
Розклад рейсу Одеса – Вільнюс – Одеса:
|
Маршрут
|
Дні тижня
|
Час вильоту
|
Час прильоту
|
Тривалість подорожі
|
Одеса – Вільнюс
|
пн, чт, сб
|
04:20
|
06:15
|
01:50
|
Вільнюс – Одеса
|
ср, пт, нд
|
21:45
|
23:25
|
01:40
Квитки можна знайти на офіційному сайті МАУ.
Нагадаємо:
Раніше МАУ збільшить частотність рейсів на маршруті Київ – Торонто.
А на початку квітня МАУ згорегувала літній розклад через затримку поставок Boeing 737 MAX.
Також авіакомпанія у квітні змінила структуру тарифів.
Економічна правда
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