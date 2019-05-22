МАУ отримала другий літак Embraer-195

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" поповнила парк повітряних суден другим середньомагістральним вузькофюзеляжним Embraer-195.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Зазначається, що літак офіційно зареєстрований в Україні під номером UR-EMF.

Повітряне судно експлуатуватиметься на близькомагістральних і регіональних маршрутах мережі МАУ і почне виконувати перші рейси вже 27 травня цього року.

Новий літак ємністю 116 крісел має традиційну двокласну компоновку салону - кабіни бізнес та економічного класу.

"Другий Embraer-195 поповнив парк авіакомпанії МАУ в поточному році. Результати двох місяців роботи першого повітряного судна Embraer-195, що надійшов в парк МАУ в середині березня, підтвердили ефективність роботи літаків цього типу на близькомагістральних і внутрішніх маршрутах МАУ", - заявили в МАУ .

У компанії сподіваються, що поставка літака дозволить МАУ дотримуватися розкладу, який МАУ скоректувала в зв'язку із затримкою поставки трьох літаків Boeing-737 MAX.

Нагадаємо:

У квітні МАУ скоригувала літній розклад і скоротила кількість рейсів та інтенсивність польотів через затримку поставок літаків Boeing 737 MAX.

В середині березня Державна авіаційна служба в зв'язку з катастрофами літаків Boeing 737-8 MAX, точні причини яких ще розслідуються, вирішила призупинити польоти Boeing 737-8 MAX і 737-9 MAX в Україні.

У квітні 2019 року МАУ змінила структуру тарифів і почала використовувати три нових підтарифи: Economy Light, Economy Standard і Economy Premium.

Економічна правда