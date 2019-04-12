Криптовалюта "стрясає" банківську систему — глава МВФ

Фінансові технології, такі як цифрова валюта, "стрясають" банківську систему і повинні контролюватися для підтримки стабільності.

Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, повідомляє CNBC.

Лагард зазначила, що мінливі бізнес-моделі комерційних банків свідчать про те, що такі інновації як криптовалюта надають явний вплив на співробітників фінансового сектора.

"Я думаю, все, що використовує технологію розподіленого реєстру, як би ви це не називали — крипто, активами, валютами або чимось ще ... це явно стрясає систему", — сказала вона.

Керівник МВФ попередив, що такі зміни у фінансовій індустрії повинні регулюватися.

"Ми не хочемо інновацій, які настільки вразили б систему, що ми втратили б необхідну стабільність", — сказала вона.

Нагадаємо:

Китай, один із найбільших у світі ринків у сфері блокчейна і криптовалюти, має намір ліквідувати видобуток біткоїнів у країні.

Водночас Естонію назвали найкращою країною для кріптобізнесу — влада сприймає технології блокчейну прихильно і вважає це пріоритетним напрямом державного розвитку.

Економічна правда