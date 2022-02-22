Український фінтех: нові та старі тренди 2022 року

Останні два роки можна без перебільшення назвати переломними для сектору фінансових послуг.

Основна причина – глобальна цифровізація, викликана COVID-19 і карантинними обмеженнями.

Віртуалізація фінтеху стимулювала появу нових інструментів для надання фінансових послуг, зростання популярності необанкінгу, криптовалют, мобільних програм та інноваційних IT-технологій.

Очевидно, що у 2022 році зменшувати швидкість запровадження нових технологій та надання послуг у фінтех-сфері ніхто не буде.

Необанкінг

Цей глобальний тренд залишається актуальним для сфери й активно розвиватиметься і в Україні. Варто очікувати не лише появи нових локальних гравців, а й виходу на український ринок західних фінтех-компаній.

Популярність необанкінгу пояснюється зручністю та швидким реагуванням на запит клієнта. У 2022 році необанки продовжать витісняти традиційний банкінг. Зараз фізособи заходять до банків набагато рідше, ніж два роки тому. Digital-банки активно розширюватимуть свою частку на ринку фінансових послуг.

Криптовалюта

Темпи зростання криптоіндустрії у світовому масштабі випереджають усі традиційні галузі. У 2021 році обсяг ринку криптовалют зріс у пʼять разів. Венчурні інвестори вклали в блокчейн-екосистему 33 млрд дол. Це говорить про те, що індустрія продовжить активно розвиватися.

Україна теж рухається в цьому напрямку. Держава обіцяє створити правове поле для легалізації криптобізнесу в країні. Це стимулюватиме його розвиток. Мова йде про прихід міжнародних гравців, збільшення інвестицій у сектор, розвиток локальних проєктів і зростання кількості криптостартапів.

Легалізація стане прикладом win-win-стратегії: віртуальні активи перейдуть із сірої зони до легальної, а держава отримає додатковий дохід у формі податку на прибуток від продажу "крипти".

Після впровадження необхідного законодавства в Україні варто чекати якщо не буму інвестицій у криптовалюту, то однозначно активного розвитку цього напряму та відкриття представництв великих криптокомпаній і бірж.

Штучний інтелект і машинне навчання

ШІ стає додатковим інструментом фінтех-компаній для підвищення якості сервісу, модернізації послуг і запровадження нових продуктів.

Чат-боти, голосові та віртуальні помічники еволюціонують і вже використовуються для інформування клієнтів, здійснення фінансових операцій, оцінювання кредитоспроможності, визначення ризиків.

ШІ допомагає скорочувати витрати на аналіз великого обсягу інформації. Фінтех-компанії, які впроваджуватимуть можливості, пов'язані з використанням ШІ, зможуть більш ефективно конкурувати на ринку фінансових послуг.

Фінансові екосистеми

Створення фінансових екосистем залишиться в тренді. Єдина платформа, що об'єднує різні компанії, дозволяє задовольняти максимум ключових потреб клієнтів, надавати широкий спектр фінансових і нефінансових послуг.

Важливо, щоб через одну компанію екосистеми можна було отримати доступ до всіх інших пов'язаних сервісів, що входять до неї. Усі питання повинні вирішуватися онлайн – швидко, зручно та комфортно. Це вагома конкурентна перевага, яка робить бізнес більш прибутковим і клієнтоорієнтованим.

Головний фактор у формуванні банківських екосистем – розвиток ІТ-технологій, у тому числі ШІ. Перехід до технологій машинного навчання має визначальний вплив на формування екосистем у фінансовому секторі.

Стимулюватиме створення фінансових екосистем запровадження наступного року в Україні Open banking. Важливо, щоб банківський сектор був готовим до нових умов роботи.

Open banking

У 2022 році фінансовий сектор України продовжить підготовку до впровадження Open banking, який, як очікується, запрацює у 2023 році.

Єдина платіжна екосистема розширить можливості банків, фінтеху та клієнтів. Необхідно використовувати відкриті дані для створення персоналізованих рішень і вбудовування фінансових сервісів у продукти інших гравців.

Банки матимуть додатковий канал для продажу своїх продуктів. Це скоротить їх витрати на утримання великих фронт-систем. Open banking вимагатиме від учасників розбудови бізнес-моделі, і ті, хто зроблять це, виграють. Старі підходи вже не працюють. Ті, хто до цього не готові, опиняться за бортом.