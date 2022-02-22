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Український фінтех: нові та старі тренди 2022 року

Український фінтех: нові та старі тренди 2022 року

Як технології витісняють традиційний банкінг і яких змін варто очікувати найближчим часом?
Вівторок, 22 лютого 2022, 13:12
Олена Сосєдка
засновниця першої в Україні відкритої фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, голова Наглядової ради ConcordBank

Останні два роки можна без перебільшення назвати переломними для сектору фінансових послуг.

Основна причина – глобальна цифровізація, викликана COVID-19 і карантинними обмеженнями.

Віртуалізація фінтеху стимулювала появу нових інструментів для надання фінансових послуг, зростання популярності необанкінгу, криптовалют, мобільних програм та інноваційних IT-технологій.

Очевидно, що у 2022 році зменшувати швидкість запровадження нових технологій та надання послуг у фінтех-сфері ніхто не буде.

Необанкінг

Цей глобальний тренд залишається актуальним для сфери й активно розвиватиметься і в Україні. Варто очікувати не лише появи нових локальних гравців, а й виходу на український ринок західних фінтех-компаній.

Популярність необанкінгу пояснюється зручністю та швидким реагуванням на запит клієнта. У 2022 році необанки продовжать витісняти традиційний банкінг. Зараз фізособи заходять до банків набагато рідше, ніж два роки тому. Digital-банки активно розширюватимуть свою частку на ринку фінансових послуг.

Криптовалюта

Темпи зростання криптоіндустрії у світовому масштабі випереджають усі традиційні галузі. У 2021 році обсяг ринку криптовалют зріс у пʼять разів. Венчурні інвестори вклали в блокчейн-екосистему 33 млрд дол. Це говорить про те, що індустрія продовжить активно розвиватися.

Україна теж рухається в цьому напрямку. Держава обіцяє створити правове поле для легалізації криптобізнесу в країні. Це стимулюватиме його розвиток. Мова йде про прихід міжнародних гравців, збільшення інвестицій у сектор, розвиток локальних проєктів і зростання кількості криптостартапів.

Легалізація стане прикладом win-win-стратегії: віртуальні активи перейдуть із сірої зони до легальної, а держава отримає додатковий дохід у формі податку на прибуток від продажу "крипти".

Після впровадження необхідного законодавства в Україні варто чекати якщо не буму інвестицій у криптовалюту, то однозначно активного розвитку цього напряму та відкриття представництв великих криптокомпаній і бірж.

Штучний інтелект і машинне навчання

ШІ стає додатковим інструментом фінтех-компаній для підвищення якості сервісу, модернізації послуг і запровадження нових продуктів.

Чат-боти, голосові та віртуальні помічники еволюціонують і вже використовуються для інформування клієнтів, здійснення фінансових операцій, оцінювання кредитоспроможності, визначення ризиків.

ШІ допомагає скорочувати витрати на аналіз великого обсягу інформації. Фінтех-компанії, які впроваджуватимуть можливості, пов'язані з використанням ШІ, зможуть більш ефективно конкурувати на ринку фінансових послуг.

Фінансові екосистеми

Створення фінансових екосистем залишиться в тренді. Єдина платформа, що об'єднує різні компанії, дозволяє задовольняти максимум ключових потреб клієнтів, надавати широкий спектр фінансових і нефінансових послуг.

Важливо, щоб через одну компанію екосистеми можна було отримати доступ до всіх інших пов'язаних сервісів, що входять до неї. Усі питання повинні вирішуватися онлайн – швидко, зручно та комфортно. Це вагома конкурентна перевага, яка робить бізнес більш прибутковим і клієнтоорієнтованим.

Головний фактор у формуванні банківських екосистем – розвиток ІТ-технологій, у тому числі ШІ. Перехід до технологій машинного навчання має визначальний вплив на формування екосистем у фінансовому секторі.

Стимулюватиме створення фінансових екосистем запровадження наступного року в Україні Open banking. Важливо, щоб банківський сектор був готовим до нових умов роботи.

Open banking

У 2022 році фінансовий сектор України продовжить підготовку до впровадження Open banking, який, як очікується, запрацює у 2023 році.

Єдина платіжна екосистема розширить можливості банків, фінтеху та клієнтів. Необхідно використовувати відкриті дані для створення персоналізованих рішень і вбудовування фінансових сервісів у продукти інших гравців.

Банки матимуть додатковий канал для продажу своїх продуктів. Це скоротить їх витрати на утримання великих фронт-систем. Open banking вимагатиме від учасників розбудови бізнес-моделі, і ті, хто зроблять це, виграють. Старі підходи вже не працюють. Ті, хто до цього не готові, опиняться за бортом.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
IT фінанси криптовалюта штучний інтелект банки

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