Китай хоче заборонити видобуток біткоїнів

Китай, один із найбільших світових ринків у сфері блокчейна і криптовалюти, має намір ліквідувати видобуток біткоїнів у країні.

Про це повідомляє Reuters.

Так, майнинг криптовалюти, включаючи біткоїни, був доданий у список із 450 галузей, які держава планує заборонити.

Зазначається, що біткоїн потрапив до переліку засобів, які "призводять до юридичних ускладнень, створюють ризики для безпеки або завдають шкоди навколишньому середовищу".

Наразі рішення знаходиться на розгляді Національної комісії з розвитку і реформ (NDRC). Ця комісія збирає інформацію про функціонал крипто-майнингу.

Громадськість має до 7 травня прокоментувати цей проект.

Водночас державна газета Securities Times 9 квітня заявила, що проект списку "чітко відображає ставлення промислової політики країни" до індустрії криптовалюти.

Деякі торговці біткоїнів у свою чергу зазначили, що "рух NDRC узгоджується з бажанням Китаю контролювати різні верстви швидкозростаючою кріптоіндустрії".

Також висловлювалося припущення, що "Китай просто хоче "перезавантажити" кріптоіндустрію в таку, над якою матиме контроль, за аналогією з тим, який контроль уряд має над інтернетом у країні.

Нагадаємо:

У кінці лютого 2019 року Bitcoin різко подешевшав.

Як вважає засновник інвестбанку Galaxy Digital Майк Новограц, у найближчі 20 років Bitcoin подорожчає в 100 разів, капіталізація криптовалюти перевищить 7,5 трильйона доларів і обжене золото за цим показником.

Економічна правда