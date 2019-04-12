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Криптовалюта "сотрясает" банковскую систему — глава МВФ

Пятница, 12 апреля 2019, 14:23
 

Финансовые технологии, такие как цифровая валюта, "сотрясают" банковскую систему и должны контролироваться для поддержания стабильности.

Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, сообщает CNBC.

Лагард отметила, что меняющиеся бизнес-модели коммерческих банков свидетельствуют о том, что такие инновации как криптовалюта оказывают явное влияние на сотрудников финансового сектора.

"Я думаю, все, что использует технологию распределенного реестра, как бы вы это ни называли — крипто, активами, валютами или чем-то еще ... это явно сотрясает систему", — сказала она.

Руководитель МВФ предупредил, что такие изменения в финансовой индустрии должны регулироваться.

"Мы не хотим инноваций, которые настолько потрясли бы систему, что мы потеряли бы необходимую стабильность", — сказала она.

Напомним:

Китай, один из крупнейших в мире рынков в сфере блокчейна и криптовалюты, намерен ликвидировать добычу биткойнов в стране.

В то же время Эстонию назвали лучшей страной для криптобизнеса — власти воспринимают технологии блокчейну благосклонно и считают приоритетным направлением государственного развития. 

Экономическая правда

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криптовалюта МВФ

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