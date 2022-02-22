Біткоїн та інші криптовалюти впали в ціні на тлі новин про Путіна і ОРДЛО

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Біткоїн та інші криптовалюти у вівторок впали на тлі новин про визнання Росією незалежності ОРДЛО та введення військ на окуповані території.

Про це пише CNBC.

Так, під час ранкових торгів біткоїн впав до 36 370 доларів - найнижчого рівня за останні 2 тижні.

Згодом найбільша у світі криптовалюта скоротила свої втрати, торгуючись із падінням на 3% за 24 години до ціни 37 495 доларів за монету.

При цьому, інші криптовалюти також падали у ціні: Ethereum впав на 4%, XRP - на 10%.

Аналітики пов’язують це падіння з ескалацією напруженості через підписання президентом РФ указів про визнання незалежності ОРДЛО та введення військ на окуповані території.

"Біткоїн, як і криптовалюта в цілому, за одну ніч рухалися разом із азійськими фондовими індексами, оскільки заголовки про російсько-українське загострення спричинили рух цін", - сказав CNBC Кріс Дік, трейдер провайдера криптовалют B2C2.

Станом на 17:00 за Києвом Ethereum дещо відіграв падіння, піднявшись до 2 639 доларів. А біткоїн - піднявся до 38 013 доларів.

Нагадаємо:

Після визнання РФ терористичних угрупувань "Л/ДНР" ціна на золото злетіла до рекорду за 9 років, а сукупні втрати від падіння європейських, американських та азійських ринків можуть сягати трильйона доларів.

Економічна правда