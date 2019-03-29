Естонію назвали найкращою країною для криптобізнесу

Естонію назвали найкращою країною для бізнесу в сфері криптовалют і блокчейну.

Такими є результати дослідження Doing Crypto Index, проведеного експертами білоруської громадської ініціативи "Летючий Університет", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Для першого етапу дослідження були вибрані держави, які найбільш помітні у зв'язку з поширенням блокчейн-технологій в останні роки. Оцінка проводилася за трьома напрямками: політичні, правові та інфраструктурні умови. Саме сукупність цих трьох критеріїв дає найбільш повну картину про країну з точки зору умов ведення в ній криптобізнесу.

Лідером в рейтингу Doing Crypto Index виявилася Естонія - там склалися сприятливі умови за всіма трьома напрямками.

Естонська влада сприймає технології блокчейну досить доброзичливо і вважає їх пріоритетним напрямком державного розвитку. Естонія була однією з перших країн світу, яка прийняла спеціальні поправки до закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, які дозволяли вести в країні криптобізнес.

Більш того, в Естонії у цілому можна досить швидко відкрити бізнес і легко його вести - це результат дуже прогресивною юрисдикції в таких сферах, як електронне резидентство і електронний нотаріат.

В цілому дослідження показало, що всі країни світу, стан яких оцінювався, безумовно позитивно ставляться до технології блокчейну, але безпосередньо криптовалюти викликають дуже насторожене ставлення урядів. Хоча до прямих заборон і обмежень це призводить тільки в поодиноких випадках. Так, операції з криптовалютами практично неможливі в Китаї, а Південна Корея заборонила проведення ICO (первинне розміщення токенів. - Ред.).

Друге місце в рейтингу посіла Австралія, третє - Сінгапур. Україна посіла останнє місце з 23 країн, ситуація в яких була проаналізована фахівцями.

Європейська правда