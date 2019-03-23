Порошенко заговорив про введення щорічної "13-ї пенсії"

Президент України Петро Порошенко не виключає введення щорічної, "13-ї пенсії" для тих, хто отримує мінімальну соціальну виплату, у випадку росту економіки країни.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Україна", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми точно будемо продовжувати пріоритет пенсіонерів при реалізації соціальної політики. Я не виключаю, що одним з можливих варіантів стануть виплати тим, хто отримує мінімальну пенсію, 13-ї пенсії щорічно", - підкреслив Порошенко.

За його словами, умовою для введення "13-ї пенсії" є зростання економіки.

"Для цього на сьогоднішній день нам треба забезпечити зростання економіки, прорив, якщо хочете. І ми сьогодні випереджаємо і Російську Федерацію, і багато країн Європи в рамках економічного зростання", - додав він.

Нагадаємо:

З 1 березня для понад 10 мільйонів пенсіонерів буде проведено автоматичну індексацію пенсій. Як заявляв міністр соціальної політики Андрій Рева раніше, підвищення в середньому становитиме 255 гривень.

Середня сума підвищення пенсій із 1 березня 2019 року для українців, пенсії яких підлягали перерахунку, становить 514 гривень.

Українська правда