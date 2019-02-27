Рева розповів, скількох українців торкнеться підвищення пенсій

З 1 березня для понад 10 мільйонів пенсіонерів буде проведено автоматичну індексацію пенсій, підвищення в середньому становитиме 255 гривень.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання уряду.

"При проведенні щорічної індексації з 1 березня 2019 року пенсії автоматично будуть перераховані для 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення становитиме 255 гривень", - сказав він.

Водночас урядовець підкреслив, що ця цифра не є однаковою для всіх, вона буде диференційованою, але мінімальне зростання становитиме не менше 100 гривень.

Крім того, Рева нагадав, що 1,9 млн пенсіонерів із мінімальними та нижче мінімальних пенсіями, які мають повний страховий стаж, отримають одноразові виплати по 2,4 тис гривень. За його словами, ці виплати здійснюватимуться у березні та квітні двома частинами.

Міністр додав, що гроші на одноразові виплати надійшли за рахунок коштів від розмитнення автомобілів на іноземних номерах, так званих "євроблях".

Нагадуємо:

В березні-квітні 2019 року пенсіонери, які одержують мінімальну пенсію, отримають компенсацію за невиплачену індексацію у розмірі 2,410 тисяч гривень.

3 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

З основними змінами можна ознайомитися тут.

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Економічна правда