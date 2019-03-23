Порошенко заговорил о введении ежегодной "13-й пенсии"

Президент Украины Петр Порошенко не исключает введения ежегодной, "13-й пенсии" для тех, кто получает минимальную социальную выплату, в случае роста экономики страны.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы точно будем продолжать приоритет пенсионеров при реализации социальной политики. Я не исключаю, что одним из возможных вариантов станут выплаты тем, кто получает минимальную пенсию, 13-й пенсии ежегодно", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, условием для введения "13-й пенсии" является рост экономики.

"Для этого на сегодняшний день нам надо обеспечить рост экономики, прорыв, если хотите. И мы сегодня опережаем и Российскую Федерацию, и многие страны Европы в рамках экономического роста", - добавил он.

Напомним:

С 1 марта для более 10 млн пенсионеров будет проведено автоматическую индексацию пенсий. Как заявлял министр соцполитики Андрей Рева ранее, повышение в среднем составит 255 гривень.

Средняя сумма повышения пенсий с 1 марта 2019 года для украинцев, пенсии которых подлежали пересчету, составляет 514 гривень.

Украинская правда