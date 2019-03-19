Як зросли пенсії українців

Середня сума підвищення пенсій із 1 березня 2019 року для українці, пенсії яких підлягали перерахунку, становить 514 гривень.

Про це у ході селекторної наради повідомив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, повідомляється на сайті уряду.

"Нагадаю, що уряд прийняв рішення, що підвищення пенсій не може бути меншим за 100 грн. На сьогодні середня сума підвищення для осіб, пенсії яких підлягали перерахунку, становить приблизно 514 гривень", – сказав він.

За словами віце-прем’єр-міністра, підвищення пенсій відбулось:

для 2,5 млн людей — на суму від 100 до 400 грн;

для понад 1,5 млн пенсіонерів — на суму від 400 до 700 грн;

для практично 500 тис. осіб — від 700 грн до 1000 грн.

"2,5 мільйона українців отримали підвищення на понад 1000 грн. Наголошую, що це щомісячне підвищення до пенсії", – підкреслив Розенко.

Він також нагадав, що близько 2,1 млн пенсіонерів, які мають великий трудовий стаж, але пенсію нижче 1700 гривень, отримають додаткові одноразові пенсійні виплати розміром 2410 грн.

"Ця сума буде виплачена двома траншами – 1205 грн із 1 березня і 1205 грн із 1 квітня", – пояснив Розенко.

Нагадаємо, що з 1 березня для понад 10 мільйонів пенсіонерів буде проведено автоматичну індексацію пенсій. Як заявляв міністр соціальної політики Андрій Рева раніше, підвищення в середньому становитиме 255 гривень