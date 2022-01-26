Кузяра: "Слідство вигадало злочинну групу з Порошенка, Медведчука, Демчишина і мене"

ДЖЕРЕЛО: UCBC.ORG.UA

Сергій Кузяра, що підозрюється у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій, вважає, що слідство "вигадало злочинну групу з Порошенка, Медведчука, Демчишина і мене".

Про це він заявив в інтерв'ю ЕП.

Кузяра розповів, що з Медведчуком знайомий лише через "спільних знайомих". Попри те, що його прізвище лунає на так званих "плівках Медведчука", Кузяра не координував з ним свої дії під час організації поставок вугілля з окупованих Росією територій.

Зауважимо, що з 2014 року Кузяра був одним з найактивніших організаторів постачання вугілля з Росії та окупованих територій Донбасу. Він повторив, що у той час активно їздив до так званого "ЛДНР" і "вів там діалог".

За словами Кузяри, узгоджувати свої дії з Медведчуком не було сенсу, бо його роль у цьому процесі "дуже перебільшена".

Кузяра заперечує також зв’язок з Петром Порошенком та заявляє, що бачився з ним на нарадах, які той проводив як міністр економіки у 2012 році. "Після цього жодних спілкувань чи перетинів із Петром Олексійовичем у мене не було", – додав він.

Та за словами Кузяри, його адвокати наразі не розуміють, від чого його захищати.

"З восьми томів матеріалів справи викинуто протоколи моїх допитів. Це нонсенс, але вони роблять так з простої причини: мої свідчення не вписуються в концепцію, яку просуває прокуратура", – заявив він.

Підозрюваний розповів, що у справі фігурують кілька контрактів. Один із них стосується постачання вугілля з ПАР. За версією слідчих, Порошенко змусив відмовитися від цих постачань, чим створив залежність від Росії та угруповань "ЛНР" та "ДНР".

Два інші контракти стосуються договорів "Центренерго" з шахтою імені "Кисельова" та "Луганськвугіллям". Кузяра додав, що про ці поставки знав, але стосунку до них не мав.

"Я взагалі не розумію, як із таким матеріалом вони пішли вручати підозру Порошенку. Відбувається відкрита маніпуляція фактами. Слідство придумало злочинну групу з Порошенка, Медведчука, Демчишина та мене", – резюмував він.

Читайте повне інтерв’ю на ЕП: Головний підозрюваний у "справі Порошенка" Сергій Кузяра про ролі Медведчука та п'ятого президента у вугільних схемах

Нагадуємо:

У справі про незаконні поставки вугілля з окупованих територій на 1,5 мільярда гривень 24 вересня суд заарештував бізнесмена Сергія Кузяру.

Наприкінці грудня правоохоронці направили поштою п'ятому президентові України Петру Порошенку підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу. 19 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що Адміністрація президента за часів правління Порошенка "могла грати ключову роль" в організації поставок вугілля з ОРДЛО. Подібну заяву зробив голова Служби безпеки Іван Баканов.

8 жовтня про підозру в цій справі повідомили народному депутату Віктору Медведчуку.

Економічна правда