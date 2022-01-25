Міністр юстиції вважає "очевидними олігархами" Ахметова і Коломойського

Денис Малюська фото: пресслужба мін'юсту

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що на сьогодні ознакам "очевидного олігарха", визначеним законом про деолігархізацію, відповідають Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.

Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.

Міністр нагадав, що закон набуває чинності з 7 травня цього року.

"Підготовка списків наразі не триває. Головна мета закону – не зробити олігархам боляче, а зробити так, щоб їх не було. Ми дали півроку, щоб вони втратили свій статус олігарха та стали бізнесменами, меценатами та шанованими людьми.

Такий процес пройшли багато західних олігархів свого часу. Це можна зробити до 7 травня. Потім буде інша історія", - сказав Малюська.

"Я не бачу проблем зі збиранням доказів. Інформацію про монополії, наприклад, і перелік монополістів має Антимонопольний комітет.

Участь у політичному житті чітко прописана у законі. Щоб потрапити до списку "олігархів", людина чи її близький родич чи бізнес-партнер має обіймати політичну посаду, фінансувати партію чи мітинги.

Наприклад, Петро Порошенко підпадає під цей пункт як народний депутат. Коломойський чи Ахметов потраплять під цей критерій, якщо серед їхніх бізнес-партнерів опиняться депутати. Зважатимуть лише на участь у політичному житті після набуття чинності законом – 7 травня", - додав він.

На питання, кого вважає очевидним олігархом, Малюська відповів:

"Досить відкрити рейтинг Forbes. Перший рядок – Рінат Ахметов. Є всі критерії – медіа, бізнес, активи, партнери у Раді. Схожа історія із Коломойським. Петро Порошенко – активи, участь у політиці, під питанням телеканали".

На питання, чи допоможе передача телеканалів "Прямий" та "5 канал" Порошенкові уникнути статусу "олігарх", міністр сказав:

"Важко сказати, я не бачив нової структури власності "Прямого" та "5 каналу". Закон прописаний широко, не обовʼязково бути прямим власником, можна впливати на медіа через афілійованих осіб. Зараз канали ведуть мовлення, начебто вони перебувають у власності Порошенка. Можливо, "Прямий" та "5 канал" не єдині медіаактиви Порошенка. Це питання доведення".

"Очевидно, що цей закон не розрахований на стрілянину по горобцях, він розрахований на велику рибу. За імплементацією закону стежитимуть медіа та суспільство. 99% рішень буде оскаржено у Верховному суді. Важливо мати незаперечну доказову основу.

Рішення не повинні викликати багато суперечок та дискусій. Великому бізнесу, який перебуває у середній зоні, слід порадитись із юристами", - резюмував він.

На питання про відповідність ознакам олігарха власника інвестгрупи Dragon Capital, медіахолдингу НВ і видання "Українська правда" Томаша Фіали, Малюська відповів, що Фіала для нього - "людина-загадка".

"В очах громадськості він не олігарх, а за критеріями закону я його не відстежував", - сказав міністр.

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Нагадаємо:

Секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує, що якщо закон про олігархів запуститься за планом, то вже 20-25 травня 2022 року на засіданні РНБО розглядатимуть перших офіційно визначених олігархів України.

Президент Володимир Зеленський поставив завдання відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними та іноземними партнерами для того, щоб статус олігарха та пов'язані з ним обмеження не залишалися виключно в межах країни.