АМКУ дозволив групі Тігіпка купити мережу аптек КОСМО

Антимонопольний комітет України дозволив кіпрській компанії "T.A.S. Overseas Investments Limited", основним акціонером якої є Сергій Тігіпко, купити аптечний бізнес мережі "Космо".

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Як повідомлялося раніше, угоду планують завершити у першому кварталі 2019 року.

Мережа аптек ТАS входить до складу бізнес-групи "ТАС", підконтрольної Сергію Тігіпку. На сьогодні мережа аптек ТАS налічує 114 аптеки, 71 з яких розташовано в Києві.

Аптечний бізнес торговельної мережі КОСМО, підконтрольної інвестиційному фонду СігмаБлейзер, налічує 28 аптек в Києві та Київській області.

Нагадаємо, раніше група "ТАС" Сергія Тігіпка придбала ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському". За даними ЗМІ, Тігіпко заплатив Порошенкові та Кононенкові за "Кузню" до 300 мільйонів доларів.

Економічна правда