Група Тігіпка купує мережу аптек КОСМО

Група ТАС Сергія Тігіпка підписала угоду про покупку аптечного бізнесу торговельної мережі КОСМО.

Про це повідомляє прес-служба групи.

Очікується, що угода буде завершена у першому кварталі 2019 року після отримання дозволу Антимонопольного комітету.

"Особливістю цієї покупки є те, що нам вдалося разом із мережею аптек отримати кадри й технології, які дозволили мережі аптек КОСМО забезпечити кращий в галузі ріст ефективності торговельних точок", - цитує прес-служба генерального директора мережі аптек ТАS Валерія Гудзенка.

Для впровадження нового програмного продукту в об'єднаній мережі аптек ТАS запрошений Андрій Діденко, який має успішний досвід впровадження сучасних IT-технологій в мережі аптек КОСМО. Нинішній генеральний директор мережі аптек ТАS Валерій Гудзенко очолить Наглядову раду компанії.

Фінансовим радником акціонерів КОСМО з продажу аптечного бізнесу виступила інвесткомпанія Atlas Advisors.

Мережа аптек ТАS входить до складу бізнес-групи "ТАС", підконтрольної Сергію Тігіпку. На сьогодні мережа аптек ТАS налічує 114 аптеки, 71 з яких розташовано в Києві.

Аптечний бізнес торговельної мережі КОСМО, підконтрольної інвестиційному фонду СігмаБлейзер, налічує 28 аптек в Києві та Київській області.

Нагадаємо, раніше група "ТАС" Сергія Тігіпка придбала ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському". За даними ЗМІ, Тігіпко заплатив Порошенкові та Кононенкові за "Кузню" до 300 мільйонів доларів.

Економічна правда