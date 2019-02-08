АМКУ разрешил группе Тигипко купить сеть аптек КОСМО

Антимонопольный комитет Украины разрешил кипрской компании "T.A.S. Overseas Investments Limited", основным акционером которой является Сергей Тигипко, купить аптечный бизнес сети "Космо".

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Как сообщалось ранее, сделку планируют завершить в первом квартале 2019 года.

Сеть аптек ТАS входит в состав бизнес-группы "ТАС", подконтрольной Сергею Тигипко. На сегодняшний день сеть аптек ТАS насчитывает 114 аптеки, 71 из которых расположены в Киеве.

Аптечный бизнес торговой сети КОСМО, подконтрольной инвестиционному фонду СигмаБлейзер, насчитывает 28 аптек в Киеве и Киевской области.

Напомним, ранее группа "ТАС" Сергея Тигипко купила ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском". По данным СМИ, Тигипко заплатил Порошенко и Кононенко за "Кузню" до 300 миллионов долларов.

Экономическая правда