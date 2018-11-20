Тігіпко заплатив Порошенкові та Кононенкові за "Кузню" до 300 мільйонів доларів — ЗМІ

Найвища ціна однієї акції, за якою підконтрольна Сергію Тігіпку компанія Еwins Liмiтеd купувала акції "Заводу "Кузня на Рибальському", становить 93 долари.

Про це повідомила компанія в системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з посиланням на письмове повідомлення від Еwins Liмiтеd, передає "Інтерфакс-Україна".

Оцінка ґрунтується на цінах акції, що передують даті придбання контрольного пакета акцій товариства на 12 місяців, включаючи дату його придбання.

Згідно з повідомленням, кіпрська компанія 15 листопада цього року шляхом укладення прямих договорів набула у ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестфонд" Прайм Ессетс Капітал "понад 2,5 млн акцій, або 73,9% статутного капіталу, і у" ВІК "690,46 тис акцій, або 20,13% статутного капіталу.

"Відповідно після придбання акцій у ..." Прайм Ессетс Капітал "і ..." ВІК "Еwins Liмiтеd стала власником 3,226 млн простих іменних акцій товариства, що становить 94,03% від статутного капіталу товариства", - зазначено в повідомленні.

Множення найвищої ціни покупки однієї акції на загальну кількість придбаних акцій виводить на максимальну оцінку покупки зазначеного пакета акцій в 300 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що фонд "Прайм Ессетс Капітал", який керує активами Петра Порошенка, досяг принципової угоди про продаж заводу "Кузня на Рибальському" вітчизняному покупцеві.

Найбільший акціонер заводу "Кузня на Рибальському" - фонд "Прайм Ессетс Капітал" Петра Порошенка з пакетом 82,5% акцій. Ще 11,5% акцій підприємства належить фонду "ВІК" Ігоря Кононенко.

Як стало відомо згодом, група "ТАС" Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про покупку ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".