Тігіпко, Насіковський та Комарницький скасували арешт ділянки у центрі Києва, де будується 33-поверхівка

БФК А136 lun

Компанія Сергія Тігіпка через суд скасувала арешт земельної ділянки на вулиці Антоновича у Києві, накладений СБУ, на якій Денис Комарницький та Олександр Насіковський будують 115-метровий житловий комплекс.

Про це свідчить ухвала від 13 січня, передає видання "Наші гроші".

Київський апеляційний суд скасував ухвалу слідчого судді від 18 листопада 2021 року, якою було накладено арешт на земельну ділянку площею 0,34 га на вул. Антоновича, 136-138, що перебуває в оренді у ТОВ "Піріт", і заборонено цій компанії проводити будь-які будівельні роботи на ній.

Арешт був накладений у рамках кримінального провадження, яке розслідує Головне слідче управління Служби безпеки України.

Апеляційний суд дійшов висновку, що на даному етапі розслідування стороною обвинувачення не доведено необхідність у накладенні арешту на ділянку, оскільки на даний час дозвіл на здійснення будівельних робіт на ній, виданий ДАБІ, не скасований та є дійсним.

При цьому апеляційний суд вважає, що будівництво багатофункціонального комплексу на земельній ділянці не суперечить її цільовому призначенню.

Апеляційний суд встановив, що провадження розслідується за фактом зловживання владою або службовим становищем службовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, а також за фактом спроби службовими особами одного з приватних підприємств м. Києва шляхом обману отримати від громадянина України 25 тис доларів за надання Держархбудінспекцією дозвільних документів на введення в експлуатацію житлового будинку.

18 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва наклав арешт на ділянку.

За даними слідства, вихідні дані для проектування багатофункціонального комплексу на цій ділянці, а в подальшому і дозвільні документи на будівництво видані з грубими порушеннями вимог містобудівного законодавства, у тому числі через невідповідність намірів забудови ділянки вимогам Генплану і цільовому призначенню землі, перевищення максимально допустимих відсотків забудови ділянки і щільності населення, затінення сусідньої школи, негативний вплив на оточуючі будівлі.

У вересні 2021 року Голосіївська окружна прокуратура м. Києва повідомила про підозру директорці ТОВ "Піріт", яке у 2017 році незаконно заволоділо правом оренди вказаної земельної ділянки вартістю майже 30 млн грн, та про арешт цієї ділянки.

Комплекс, який будується за вказаною адресою, виявився серед об’єктів із "понятійок" Дениса Комарницького і "DIM Group" братів Олександра та Андрія Насіковських.

Як свідчать документи, раніше їхнім партнером був також нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, якого у 2019 році партнери "вичавили" з проєкту.

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