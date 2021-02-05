НБУ відмовив Тігіпку в опосередкованій купівлі Промінвестбанку

"На сьогодні Сергій Тігіпко вже є контролером двох банків - Таскомбанк та Універсал банк - та низки небанківських фінансових установ, які входять до складу банківської групи", - додали в Нацбанку.

Нагадаємо:

Раніше Антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Luregio Limited, кінцевим бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко, придбати Промінвестбанк через покупку ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай".

Повідомлялось, що Сергій Тігіпко уже передав в Нацбанк пакет документів на купівлю Промінвестбанку.

Сергій Тігіпко, фірмі якого АМКУ дозволив придбати Промінвестбанк, планував вивести банк з ринку і перенести робочі активи в ТАСкомбанк.

Економічна правда