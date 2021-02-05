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НБУ відмовив Тігіпку в опосередкованій купівлі Промінвестбанку

П'ятниця, 5 лютого 2021, 17:10
 

Нацбанк не погодив угоду з опосредкованого придбання понад 99% акцій Промінвестбанку Сергієм Тігіпком.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Таке рішення 5 лютого 2021 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем.

Рішення прийняте за результатами всебічного аналізу пакету документів та з огляду на проблемні питання діяльності Промінвестбанку", - йдеться у повідомленні.

У регуляторі нагадали, що погоджують набуття істотної участі в банках в порядку, визначеному статтею 34 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" та Положенням про ліцензування банків, затвердженим постановою Правління НБУ № 149 від 22.12.2018.

"На сьогодні Сергій Тігіпко вже є контролером двох банків - Таскомбанк та Універсал банк - та низки небанківських фінансових установ, які входять до складу банківської групи", - додали в Нацбанку.

Нагадаємо:

Раніше Антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Luregio Limited, кінцевим бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко, придбати Промінвестбанк через покупку ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай".

Повідомлялось, що Сергій Тігіпко уже передав в Нацбанк пакет документів на купівлю Промінвестбанку.

Сергій Тігіпко, фірмі якого АМКУ дозволив придбати Промінвестбанк, планував вивести банк з ринку і перенести робочі активи в ТАСкомбанк.

Економічна правда

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НБУ Промінвестбанк Тігіпко

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