НБУ відмовив Тігіпку в опосередкованій купівлі Промінвестбанку

Нацбанк не погодив угоду з опосредкованого придбання понад 99% акцій Промінвестбанку Сергієм Тігіпком.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"Таке рішення 5 лютого 2021 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем.
Рішення прийняте за результатами всебічного аналізу пакету документів та з огляду на проблемні питання діяльності Промінвестбанку", - йдеться у повідомленні.
У регуляторі нагадали, що погоджують набуття істотної участі в банках в порядку, визначеному статтею 34 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" та Положенням про ліцензування банків, затвердженим постановою Правління НБУ № 149 від 22.12.2018.
"На сьогодні Сергій Тігіпко вже є контролером двох банків - Таскомбанк та Універсал банк - та низки небанківських фінансових установ, які входять до складу банківської групи", - додали в Нацбанку.
Нагадаємо:
Раніше Антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Luregio Limited, кінцевим бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко, придбати Промінвестбанк через покупку ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай".
Повідомлялось, що Сергій Тігіпко уже передав в Нацбанк пакет документів на купівлю Промінвестбанку.
Сергій Тігіпко, фірмі якого АМКУ дозволив придбати Промінвестбанк, планував вивести банк з ринку і перенести робочі активи в ТАСкомбанк.
Економічна правда