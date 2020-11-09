Нацбанк дозволив Тігіпку купити компанію-власника Промінвестбанку

НБУ погодив придбання компанією Сергія Тігіпка Luregio Limited 100% ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай", яка володіє 99,77% акцій Промінвестбанку.

Про це йдеться у переліку осіб, які отримали погодження НБУ на набуття істотної участі у небанківських фінансових установах, передає "Український капітал".

Раніше кіпрська компанія Luregio Limited, кінцеви бенефіціаром якої є Тігіпко, подала в Антимонопольний комітет заявку на придбання 50% акцій компанії "Фортіфай", яка в березні купила 99,77% акцій Промінвестбанку і новими власниками якої стали люди з оточення олігарха Ігоря Коломойського.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Luregio Limited, кінцевим бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко, придбати Промінвестбанк через покупку ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай".

Сергій Тігіпко уже передав в Нацбанк пакет документів на купівлю Промінвестбанку.

Сергій Тігіпко, фірмі якого АМКУ дозволив придбати Промінвестбанк, планує вивести банк з ринку і перенести робочі активи в ТАСкомбанк.