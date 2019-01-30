Гендиректор ДТЕК Ахметова розповів про плани скуповувати обленерго

Холдинг ДТЕК вважає сегмент енергоринку у вигляді дистрибуції мережевих компаній одним з найбільш перспективних на ринку.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко у Давосі, коментуючи оголошені плани щодо купівлі "Київобл-" і "Одесаобленерго", передає "Інтерфакс-Україна".

"Майбутнє не тільки енергетики, але і економіки країни буде залежати від того, на якому рівні буде розвинена інфраструктура, включаючи лінії електропередач та мережеве обладнання. Ось тут ми бачимо точку опори своїх інвестицій. І я переконаний, що ці компанії будуть рости в ціні" , - сказав він.

Як повідомлялося, на початку січня 2019 року ДТЕК заявив про намір сконцентрувати 68,2949% акцій АТ "Одесаобленерго" і 93,9978% ПрАТ "Київобленерго", що належать групі VS Energy. У цьому ж місяці "ДТЕК Нафтогаз" стала власником 24,99% акцій "Київобленерго" і 16,773013% "Одесаобленерго".

Тимченко зазначив, що угода ще не закрита.

"У нас йде процес. Коли ми отримаємо всі необхідні дозволи, тоді можна говорити, що угода відбулася", - вказав він, уточнивши, що по завершенні будуть оголошені основні її умови.

"Нафтогазовий бізнес досить прибутковий. Правильне інвестування і знаходження вірних рішень дозволяє нам за рахунок ресурсів" Нафтогазу "інвестувати в придбання наших мережевих активів і активів, в яких ми бачимо майбутні перспективи", - пояснив він появу "ДТЕК Нафтогазу" в числі акціонерів зазначених обленерго .

За його словами, ДТЕК розглядатиме можливості додаткових придбань в цьому сегменті ринку, де держава вже заявила про плани приватизувати в цьому році п'ять обленерго. "Ми будемо дивитися на можливості, які з'являються на ринку", - сказав гендиректор.

При цьому він нагадав, що стосовно монопольного законодавства генерація і дистрибуція мають суттєві відмінності. "Мережева компанія спочатку визначена як природна монополія. Збудована така система контролю регулятора над природними монополіями, що жоден з гравців не ризикне зловживати монопольним становищем", - пояснив Тимченко.

Нагадаємо:

За даними ЕП, реальними власниками групи VS Energy є росіяни Євген Гінер, Михайло Воєводін і Олександр Бабаков.

За неофіційною інформацією, ціна покупки "Київобленерго" та "Одесаобленерго" складає 250 млн дол: 180 млн дол за 94% акцій Київобленерго та 70 млн дол за 68% Одесаобленерго".

Після закриття цієї угоди ДТЕК планує поглинути і решту 5 обленерго, що залишаються у власності росіян. Таким чином, під контроль Ахметова перейдуть Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Чернівціобленерго, Рівнеобленерго.

Вже сьогодні обленерго ДТЕК контролює передачу та збут 37% всієї електроенергії. Після покупки ще двох обленерго ця доля виростає до 48%. А після поглинання ще 5 обленерго ДТЕК контролюватиме 57% всієї передачі та збуту електроенергії, прогнозують експерти.

28 грудня АМКУ голосуванням більшості держуповноважених закрив справу щодо зловживання монопольним становищем енергогенеруючих компаній Ахметова.