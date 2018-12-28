АМКУ не побачив зловживань монополією у ДТЕК Ахметова

Антимонопольний комітет вирішив, що компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова не зловживає монопольним становищем на ринку генерації електроенергії.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на висновки АМКУ.

Згідно з рішенням Антимонопольного комітету, компанія Ахметова не може зловживати монопольним становищем, оскільки ринок електроенергії в Україні є регульованими.

"Відповідне рішення було прийнято на підставі дослідження ситуації на ринку протягом 2015-2017 років. За цей період компанія ДТЕК не могла зловживати монопольним становищем. Можливо, після введення ринку електроенергії дане рішення буде переглянуто", - повідомила представниця Антимонопольного комітету.

У той же час, в Антимонопольному комітеті визнали, що компанія "ДТЕК", як і державний "Енергоатом", мають певну ринкову владу, однак ці компанії не мають впливу на вартість електроенергії, адже ринок є регульованим і тариф визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

Нагадуємо:

АМКУ ще в 2015 році почав розгляд з питання про монопольне становище енергохолдингу "ДТЕК" на ринку електроенергії.

За словами антимонопольників, комітет не розглядає теплову генерацію як окремий ринок, однак це не перешкоджає відкриттю справи.

В прес-службі ДТЕК заявили, що холдинг не є монополістом і сподівається на об'єктивне і прозоре розслідування ситуації на ринку електроенергії.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю Економічній правді розповів, що АМКУ офіційно повідомив ДТЕК про намір закрити трирічне розслідування проти групи.