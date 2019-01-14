Експерт назвав ціну купівлі Ахметовим двох обленерго

Група ДТЕК Ріната Ахметова купує у групи російських бізнесменів "VS Energy" контрольні пакети акцій "Одесаобленерго" і "Київобленерго" за 250 мільйонів доларів.

Про це повідомив колишній член НКРЕКП, експерт із питань енергетики Андрій Герус.

"За моєю інформацією ціна покупки складає 250 млн дол: 180 млн дол за 94% акцій Київобленерго та 70 млн дол за 68% Одесаобленерго", - написав він у Facebook.

"Київобленерго та Одесаобленерго оцінені дорого. Тобто їхні акціонери, російські бізнесмени Воєводін (авторитетний лідер лужниковської групи), Гіннер (президент ФК ЦСКА) та Бабаков (депутат Держ. Думи РФ, що голосував за анексію АР Крим) отримають 250 млн дол", - зазначив Герус.

За його інформацією, після закриття цієї угоди ДТЕК планує поглинути і решту 5 обленерго, що залишаються у власності росіян. Таким чином, під контроль Ахметова перейдуть Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Чернівціобленерго, Рівнеобленерго.

"Сьогодні ДТЕКу належить 15% всіх розподільчих електричних мереж (120 тис км.), із покупкою ще двох обленерго у власності буде 25% усіх роздрібних мереж (208 тис км.). А після поглинання решти 5 обленерго у власності буде 42% всіх українських розрібних електричних мереж або 344 тис км", - написав Герус.

Вже сьогодні обленерго ДТЕК контролює передачу та збут 37% всієї електроенергії. Після покупки ще двох обленерго ця доля виростає до 48%. А після поглинання ще 5 обленерго ДТЕК контролюватиме 57% всієї передачі та збуту електроенергії, прогнозує експерт.

Нагадаємо, 28 грудня АМКУ голосуванням більшості держуповноважених закрив справу щодо зловживання монопольним становищем енергогенеруючих компаній Ахметова.