Гендиректор ДТЭК Ахметова рассказал о планах скупать облэнерго

Холдинг ДТЭК считает сегмент энергорынка в виде дистрибуции сетевых компаний одним из наиболее перспективных на рынке.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в Давосе, комментируя объявленные планы по покупке "Киевобл-" и "Одессаоблэнерго", передает "Интерфакс-Украина".

"Будущее не только энергетики, но и экономики страны будет зависеть от того, на каком уровне будет развита инфраструктура, включая линии электропередач и сетевое оборудование. Вот здесь мы видим точку приложения своих инвестиций. И я убежден, что эти компании будут расти в стоимости", – сказал он.

Как сообщалось, в начале января 2019 года ДТЭК заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго", принадлежащие группе VS Energy. В этом же месяце "ДТЭК Нефтегаз" стала собственником 24,99% акций "Киевоблэнерго" и 16,773013% "Одессаоблэнерго".

Тимченко отметил, что сделка еще не закрыта.

"У нас идет процесс. Когда мы получим все необходимые разрешения, тогда можно говорить, что сделка состоялась", – указал он, уточнив, что по завершении будут объявлены основные ее условия.

"Нефтегазовый бизнес достаточно прибыльный. Правильное инвестирование и нахождение верных решений позволяет нам за счет ресурсов "Нефтегаза" инвестировать в приобретение наших сетевых активов и активов, в которых мы видим будущие перспективы", – пояснил он появление "ДТЭК Нефтегаза" в числе акционеров указанных облэнерго.

По его словам, ДТЭК будет рассматривать возможности дополнительных приобретений в этом сегменте рынка, где государство уже заявило о планах приватизировать в этом году пять облэнерго. "Мы будем смотреть на возможности, которые появляются на рынке", – сказал гендиректор.

При этом он напомнил, что в отношении монопольного законодательства генерация и дистрибуция имеют существенные различия. "Сетевая компания изначально определена как природная монополия. Выстроена такая система контроля регулятора над естественными монополиями, что ни один из игроков не рискнет злоупотреблять монопольным положением", – пояснил Тимченко.

Напомним:

По данным ЭП, реальными владельцами группы VS Energy являются россияне Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков.

По неофициальной информации, цена покупки "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" составляет 250 млн долл: 180 млн долл за 94% акций Киевоблэнерго и 70 млн долл за 68% Одессаоблэнерго".

После закрытия этой сделки ДТЭК планирует поглотить и оставшиеся 5 облэнерго, которые остаются в собственности россиян. Таким образом, под контроль Ахметова перейдут Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Черновцыоблэнерго, Ривнеоблэнерго.

Уже сегодня облэнерго ДТЭК контролирует передачу и сбыт 37% всей электроэнергии. После покупки еще двух облэнерго эта доля вырастает до 48%. А после поглощения еще 5 облэнерго ДТЭК будет контролировать 57% всей передачи и сбыта электроэнергии, прогнозируют эксперты.

28 декабря АМКУ голосованием большинства госуполномоченных закрыл дело о злоупотреблении монопольным положением энергогенерирующих компаний Ахметова.