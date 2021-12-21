Україна запросила аварійну допомогу зі Словаччини через ДТЕК

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Україна проти ночі 21 грудня запросила аварійну допомогу зі Словаччини через аварійне відключення енергоблоку №7 Бурштинської ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це повідомляє пресслужба Бурштинської теплоелектростанції.

Внаслідок аварійного відключення Україна запросила аварійну допомогу у 300 МВт-год.

Зазанчається, що ТЕС продовжує працювати в штатному режимі, ремонтні бригади відновлюють роботу енергоблоку №1. Наразі до роботи готові 10 з 11 енергоблоків.

Наразі станція несе навантаження 1330 МВт, працюють 10 з 11 енергоблоків за винятком блоку №1.

За даними ЕП, причиною стало також аварійне розвантаження блоків № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 ТЕС та відсутність резервів.

Нагадуємо:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, дозволила вугільним електростанціям закуповувати газ для виробництва електроенергії.

Служба безпеки листом до уряду від 8 грудня попереджає про загрози зупинки тепло- та електропостачання населення через дефіцит вугілля.

Натомість прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що проблема дефіциту вугілля в Україні наразі вирішена.

З початком опалювального сезону в Україні ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ погіршилася.

В Україні на 13 грудня на жодній теплоелектростанції не дотримано мінімальних вимог щодо запасів вугілля.

Кабінет міністрів готує сценарій, за якого теплоелектростанції та теплоелектроцентралі за потреби переведуть на роботу зі 100% використанням газу.

Економічна правда