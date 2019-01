Активи Коломойського залишаються "замороженими" — Приватбанк

Майно та активи колишніх акціонерів Приватбанку залишаються заблокованими рішенням суду.

Про це заявив голова правління Приватбанку Петр Крумханзл на прес-конференції.

"У Лондонському суді було прийнято рішення, що Англія не є підходящою юрисдикцією для цього кейса. Ми з цим не згодні і подали апеляцію", - сказав Крумханзл.

"Наразі апеляційний суд Англії розглядає апеляцію. Рішення по апеляції має бути протягом першого півріччя 2019 року", - додав він.

За словами голови правління Приватбанку, заморозка активів колишніх власників банку олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова залишилася в силі.

Нагадуємо:

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

У грудні 2018 року в Приватбанку заявили, що ціна позову в Лондонському суді до колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова зросла до близько 3 мільярдів доларів.

В свою чергу, юристи, що представляють інтереси Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, заявили, що всесвітній арешт їхніх активів Високим судом Лондона визнаний виданим помилково і повинен бути знятий.

Економічна правда