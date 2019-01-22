Активы Коломойского остаются "замороженными" — Приватбанк

Имущество и активы бывших акционеров Приватбанка остаются заблокированными решением суда.

Об этом заявил глава правления Приватбанка Петр Крумханзл на пресс-конференции.

"В Лондонском суде было принято решение, что Англия не является подходящей юрисдикцией для этого кейса. Мы с этим не согласны и подали апелляцию", - сказал Крумханзл.

"Сейчас апелляционный суд Англии рассматривает апелляцию. Решение по апелляции должно быть в течение первого полугодия 2019 года", - добавил он.

По словам главы правления Приватбанка, заморозка активов бывших собственников банка олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова осталась в силе.

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Напоминаем:

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

В декабря 2018 года в Приватбанке заявили, что цена иска в Лондонском суде к бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову выросла до около 3 миллиардов долларов.

В свою очередь, юристы, представляющие интересы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, заявили, что всемирный арест их активов Высоким судом Лондона признан изданным ошибочно и должен быть снят.

Экономическая правда