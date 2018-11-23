Електрокари, посилки, надра, ліс і екологія: Рада ухвалила податкові зміни до бюджету

Голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. фото 112 канал

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект "бюджетного пакету" з податковими змінами.

Відповідний законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" підтримало 236 народних депутатів.

Перед самим ухваленням документ розглядався за закритими дверями в податковому комітеті Верховної Ради близько шести годин. У залі документ також викликав багато запитань і був проголосований лише після ряду спроб.

Основні зміни зконопроекту наступні.

По-перше, на чотири будуть продовжений пільговий режим ввезення електрокарів. Так, до кінця 2022 року буде продовжена норма, яка звільняє ввезення в Україну транспортних засобів, оснащених лише електродвигунами, від сплати ПДВ та акцизу.

Дія відповідної норми повинна була закінчитися 31 грудня 2018 року.

По-друге, з 1 липня 2019 року зростуть ставки акцизного податку на тютюнові вироби ще на 9%.

Перед цим, з 1 січня 2019 року, акцизний податок для тютюнових компаній повинен зрости на 20% — відповідно до раніше внесених у Податковий кодекс змін.

По-третє, так само з 1 липня 2019 року будуть оподатковувати ся посилки українців вартістю понад 100 євро.

Зараз діють такі правила: громадянин України може без сплати податків отримати на своє ім'я необмежену кількість посилок митною вартістю до 150 євро кожна, а з 2019 року одна людина зможе отримувати не більше трьох посилок, які не будуть оподатковуватися.

Також ухваленим законопроектом передбачається визнати податковими агентами операторів поштового зв'язку та експрес-перевізників.

По-четверте, збільшується ставка рентної плати за користування надрами. З 1 січня 2019 року розмір ставок рентної плати для видобування нафти та газвого конденсату збільшується на 2%.

За видобування покладів, які повністю чи частково залягають на глибині понад 5000 метрів — з 29 до 31%. Покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів — з 14 до 16%.

Також на 0,8% — до 8,8% — збільшується ставка рентної плати на видобування залізної руди.

По-п'яте, ставка рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшується на 50%.

По-шосте, з 1 січня 2019 року ставка екологічного податку за викиди вуглецю (СО2) стаціонарними джерелами підвищується з 0,41 гривень за тонну до 10 гривень за тонну.

Крім цього, передбачається поетапне підвищення ставки до рівня 30 гривень за тонну у 2023 році, тобто щорічне підвищення на 5 гривень за тонну. Ця норма наближає ставки до рівня, прийнятого у ЄС, зазначається у законопроекті.

Нагадаємо, законопроект було ухвалено у першому читанні 8 листопада голосами 233 нардепів.

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Економічна правда