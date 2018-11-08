Ліміт на посилки: на скільки подорожчає закордонний шопінг і коли чекати "22 євро"

Накануне стало известно, что Министерство финансов с 1 июля 2019 года хочет обложить налогом посылки украинцев стоимостью свыше 100 евро.

Законопроект Кабинета министров с таким предложением 5 ноября был зарегистрирован в Верховной Раде.

Уже через день профильный парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики без существенных замечаний рекомендовал включить в повестку дня законопроект о снижении лимита на посылки со 150 до 100 евро.

Насколько подорожают заграничные покупки, если депутаты поддержат законопроект, и почему правительство и президент каждый год ужесточают налогообложение посылок, объясняет ЭП.

Как сейчас и как может быть

Сейчас гражданин Украины может без уплаты налогов получить на свое имя неограниченное количество посылок таможенной стоимостью до 150 евро каждая. Если таможенная стоимость товара в посылке превышает 150 евро, получатель платит дополнительно НДС 20%, пошлину 10%, но только с суммы превышения.

Рассмотрим на конкретном примере, как это работает сейчас и как всё изменится в случае принятия законопроекта Радой.

Например, вы купили через американский интернет-магазин Nike кроссовки Air Jordan 5 Retro за примерно 165 евро (190 долларов).

При поступлении на границу Украины посылку с кроссовками задержат сотрудники Государственной фискальной службы. Она направит покупателю уведомление, что нужно заплатить налог и пошлину. Налог и пошлину надо платить с разницы цены товара (165 евро) и таможенного лимита (150 евро), то есть с 15 евро.

Сначала считается пошлина 10% — 1,5 евро. Затем считается НДС 20%: это сумма разницы и пошлины (15+1,5)*0,2=3,3 евро. В итоге за кроссовки ценой 165 евро покупатель заплатит в бюджет 4,8 евро налогов в виде пошлины и НДС.

Впрочем, сумма может быть и немного выше, так как таможня скорее всего включит стоимость пересылки в таможенную стоимость. Такая вероятность особенно велика, если цена пересылки указана на самой посылке.

К примеру, стоимость доставки кроссовок из интернет-магазина США в Украину через сервис Nova Poshta Shopping составит примерно 10,7 долларов (9,3 евро). В таком случае общая сумма налогов с покупки составит 7,8 евро, а общая стоимость кроссовок без учета доставки будет равна 172,8 евро.

Если же будет принят законопроект Минфина лимит снизится со 150 евро до 100 евро. В таком случае за те же кроссовки придется заплатить 23,8 евро налогов, то есть в три раза больше. При этом общая стоимость кроссовок без учета доставки составит 188,8 евро.

Если же будет установлен лимит в 22 евро, как изначально планировал Минфин, то сумма налогов с этих кроссовок и доставки достигнет 48,7 евро, а общая стоимость кроссовок составит 210,8 евро.

Лимиты на посылки не победят контрабанду

Министерство финансов и ГФС пока никак не прокомментировали законопроект о снижении лимита на посылки со 150 до 100 евро. В законопроекте эта мера обосновывается так: "с целью обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2019 году".

В то же время, общественность и лидеры мнений крайне негативно отзываются об ограничении на посылки. На сайте президента Украины 31 октября 2018 года появилась петиция "Не допустить обложения посылок физических лиц стоимостью более 22 евро дополнительными налогами". За неделю она набрала 13,5 тыс. подписей из 25 тыс. необходимых.

Негативную оценку ограничению в 22 и 100 евро дал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Моя личная позиция, как гражданина Украины, а не руководителя "Укрпочты": если сегодня в Украине не преодолена контрабанда на уровне 150 евро, то не может идти речь о 22 евро", — заявил он на брифинге.

"Что произошло в Беларуси, когда внедрили "22 евро"? Поступления в бюджет уменьшились. Одно из наших самых прибыльных отделений находится в Луцке. Уважаемые белорусы заказывают все свои товары туда, и приезжают их забирать. Поэтому не стоит это повторять.

Да, действительно в Европейском Союзе 22 евро лимит. Но давайте не забывать, что Европейский Союз — это 500 млн граждан. Это единый рынок. Когда вы пересылаете из Италии во Францию, то там нет ограничений. И надо определиться, кого мы защищаем, известных производителей украинских мобильных телефонов? Наверное нет. Должны быть экономические расчеты", — добавил глава "Укрпочты".

Если ссылаться на другой международный опыт, то тут есть и другие примеры. В США, например, в 2016 году увеличили сумму таможенного лимита с 200 долларов до 600 долларов.

А в Канаде подсчитали, что на обслуживание оформления отправлений стоимостью от 20 долларов до 80 долларов (в Канаде лимит 20 долларов) правительство тратит 160 млн долларов, в то время как поступления от таких отправлений составляют всего 40 млн долларов.

Основатель интернет-магазина "Розетка" Владислав Чечеткин на своей странице в Facebook сравнивает нововведение с "гетто для покупателей".

"Теперь тема запрета обсуждается "под одеялом" и шёпотом, чтобы проскочить перед Новым годом в суматохе. И тема уже почти прошла. Почти наверняка с нового года заживем по новому. В гетто для покупателей", — написал он.

Журналист 1+1 media Евгений Плинский, известный своей борьбой с контрабандой товаров в Украину, считает, что снижения лимита никак не решит проблему контрабанды.

"Если этот законопроект и будет рожден, то он никак не решит проблему почтовой контрабанды, а ударит исключительно по добропорядочному покупателю, который не понимает, за что страдает. С реальной контрабандой никто бороться не хочет, в ГФС и таможне идет открытый саботаж создания системы борьбы с посылочной контрабандой", — написал он.

22 евро

Закон о лимите в 100 евро появился через несколько дней после широкого распространения в сети слухов о намерении Минфина установить лимит на посылки в 22 евро.

Сейяас популярно мнение, что авторы законопроекта умышленно пустили слух о "22 евро", чтобы общественность легче восприняла снижение лимита со 150 евро до 100 евро.

В объяснительной записке к законопроекту и.о. министра финансов Оксана Маркарова пишет, что снизить лимит на посылки нужно "с целью обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2019 году".

Под аналогичным предлогом — "с целью обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" — глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина внесла в парламент законопроект о лимите на три посылки в месяц. 31 декабря 2017 года президент Петр Порошенко подписал этот закон. Лимит на три посылки должен вступить в силу 1 января 2019 года.

Попытки ужесточить налогообложение зарубежных посылок украинцев предпринимаются практически каждый год.

Так, осенью 2016 года Ассоциация предприятий информационных технологий (АПИТУ) предложила Министерству финансов обложить налогом посылки стоимостью выше 22 евро. В Ассоциации заявили, что закон позволит "перекрыть канал теневого импорта товарных партий и будут стимулировать добросовестных импортеров".

Однако шквал критики со стороны общественности "похоронил" эту идею.

Еще раньше, 1 апреля 2014 года вступил в силу закон о снижении безналогового лимита на посылки с 300 евро до 150 евро. Правительственный законопроект № 4576 назывался "о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине".

То есть, правительство идёт к тому, чтобы установить безналоговый лимит на зарубежные посылки в размере 22 евро. Вероятно к этому лимиту Украина придет в течение ближайших 2-3 лет.

Что и почем покупают украинцы в заграничных интернет-магазинах

По данным исследования компании GfK, в Украине стремительно растет количество людей, которые совершают покупки в иностранных интернет-магазинах.

В 2012 году таких было 18% среди всех украинских интернет-шопперов, в 2016 — 38%, в 2017 — 43%. В 2016 году украинцы в среднем получали по десять посылок из зарубежных интернет-магазинов, а в 2017 году по тринадцать.

За границей в основном покупают смартфоны, планшеты, аксессуары для электроники и одежду. 65% покупок приходится на aliexpress, 6% на ebay и 5% на Amazon. При этом средняя цена заказа в 2017 году составляла 40 евро, а максимальная средняя цена — 59 евро.

Украинские почтовые операторы подтверждают растущий спрос на зарубежный шоппинг. За 2017 год "Нова Пошта Интернешнл" организовала украинцам доставку товаров на сумму 20,5 млн дол. Это в 10 раз больше, чем в 2016 году.

В свою очередь "Укрпочта" в 2017 году увеличила объемы международных операций на 34,5% и доставила почти 6 млн кг экспортных и импортных отправлений, если сравнивать с 2016 годом.

В первом полугодии 2018 года количество заказов на доставку покупок из зарубежных интернет-магазинов с помощью сервиса Nova Poshta Shopping выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила директор департамента маркетинга "Нова Пошта" Ирина Холод.

10 самых популярных магазинов, в которых отовариваются большинство клиентов сервиса: eBay, Amazon, 6pm, Carter’s, Victoria’s Secret, Gap, Walmart, Sephora, Michael Kors та H&M.