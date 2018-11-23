Порошенко підписав закони про "євробляхи" – і просить не протестувати

Президент підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

Про це повідомляється у Facebook Петра Порошенка.

"Всі кошти від цього, від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду на покриття його дефіциту, на індексації пенсій, на виплати в першу чергу тим, хто отримує мінімальну пенсію. Це чітко й недвозначно передбачено законом" – заявив президент.

За його словами, "це – непростий компроміс між державою та фактичними власниками авто, між тими, хто вже прийняв як даність неминучість податків, і тими, хто лише отримав шанс стати сумлінним платником податків".

"І от щоби останні не мали жодного сумніву, що їхні гроші ідуть на добру справу, їх і вирішили в цільовий спосіб направити на допомогу пенсіонерам", – вважає Порошенко.

"Від Пенсійного фонду вимагатиму регулярно звітувати про обсяги коштів, отриманих від легалізації авто", – запевнив він.

Президент закликав власників авто з європейськими номерами "у передбачений законом термін скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматися від акцій протесту".

"Без податків не буває армії, без податків не буває доріг, без податків не буває освіти. І державу будують не президенти, не уряди, не депутати, а платники податків. Це має стати аксіомою, і підписання зазначених законів – крок у тому напрямку. Дякую усім за розуміння і здатність до компромісу", – додав Порошенко.

8 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому два закони, які повинні поставити крапку в питанні так званих євроблях — автоз єврономерами та європейською реєстрацією.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни , передбачені законами.

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Українська правда