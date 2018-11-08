Плюс 6 мільярдів до бюджету: З сигарет та посилок зберуть більше податків

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №9260 з поправками до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та ряду інших акцизів, а також про зниження порогу безподаткових пересилань для фізичних осіб.

За відповідний законопроект проголосували 233 народних депутата.

Законопроектом передбачається збільшити з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%, підвищити ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами з 0,41 грн за тонну до 10 грн/тонна і передбачити поетапне підвищення ставки до рівня 30 грн за тонну в 2023 році.

Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що прийняття законопроекту необхідно для забезпечення збалансованості доходів держбюджету на 2019 рік, однак голосів для розгляду законопроекту за прискореною процедурою не було набрано.

Даний законопроект також передбачає стягнення податку на додану вартість з ввезених товарів в Україну, вартість яких перевищує еквівалент 100 євро.

Документом пропонується визнати податковими агентами операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників. При цьому зазначену норму пропонується застосовувати з перехідним періодом: з 1 січня по 30 червня 2019 року - для товарів сумарною вартістю в еквіваленті понад 150 євро, після закінчення цього терміну - 100 євро.

Також Мінфін пропонує збільшити ставки рентної плати за користування надрами для видобутку нафти і конденсату на 2 процентних пункти і для залізної руди - на 0,8 процентних пункти, а за спеціальне використання лісових ресурсів - на 50%.

Крім цього, законопроект стосується посилення заходів контролю над оборотом пального і спирту.

За оцінками міністерства, ухвалення проекту закону дозволить збільшити надходження до зведеного бюджету (в умовах 2019 року) в обсязі 6,3 млрд грн, з них до державного бюджету 5,9 млрд грн.

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Бюджетний вал. Податку на виведений капітал не буде, інші податки зростуть

Економічна правда