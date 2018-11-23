Рада замінила норму про "три посилки" новим податком

З 1 липня 2019 року буде посилки українців вартістю понад 100 євро будуть обкладатися податком і митом, але зате скасована норма про "трьох посилках".

Це передбачається законопроектом з "бюджетного пакету" №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів", який Рада прийняла в ніч на 23 листопада.

Цей закон скасовує норми попереднього проекту, яким передбачалося встановити ліміт на неоподатковувані посилки до трьох на місяць. За старими нормами, які повинні були вступити в силу з нового року, кількість безмитних посилок до 150 євро обмежувалося трьома в місяць.

Зараз українці можуть отримувати скільки завгодно посилок з-за кордону вартістю до 150 євро, не сплачуючи з них податки або мито.

Норми прийнятого в цілому закону передбачають, що при ввезенні на територію України товарів вартістю понад 100 євро для одного одержувача на них нараховується ПДВ в 20% і 10% мита з суми, що перевищує ліміт.

З 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року діятиме старий ліміт в 150 євро, а з 1 липня 2019 року запрацює новий.

Згідно з нормами нового закону, оператори поштового зв'язку та експрес-перевізники визнаються податковими агентами. Вони будуть займатися нарахуванням і сплатою зобов'язань по ПДВ для таких посилок.

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Економічна правда