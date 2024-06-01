Міністр оборони Польщі прогнозує зростання кібератак після зламу держагентства

Польський міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що громадянам потрібно бути готовим до зростання потоків дезінформації після інциденту зі зламом державного інформагентства РАР.

Про це він сказав під час візиту 25-ої бригади повітряної кавалерії в Лодзькому воєводстві, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Голова польського Міноборони закликав громадян перевіряти інформацію, яка поширюється в інформаційному просторі, тому що фейки є частиною гібридної війни, покликаної "створити відчуття хаосу, відчуття паніки".

За його словами, у 2023 році в кіберпросторі Польщі відбулося 80 тисяч інцидентів, ворожих польській державі. "Цього року їх може бути вдвічі більше", – прогнозує міністр.

Реклама:

Косіняк-Камиш у зв'язку з цим згадав і про диверсійні дії в Польщі, за підозрою в яких було затримано "багато людей".

"Ми потребуємо спільності та єдності на цій ділянці боротьби в гібридній війні, яка ведеться проти Польщі. Нам потрібна підтримка солдатів і офіцерів. Нам потрібна суспільна стійкість", – перерахував очільник Міністерства оборони Польщі.

Напередодні в результаті хакерської атаки на PAP на сайті агентства з'явилося повідомлення з неправдивим змістом про нібито військову мобілізацію в Польщі.

Реклама:

Польські посадовці припускають, що за атакою може стояти Росія, й оголосили про додаткові заходи безпеки.

Раніше в агентстві Євросоюзу з питань мережевої та інформаційної безпеки повідомляли, що кількість кібератак у 2024 році подвоїлася і за багатьма з них стоїть Росія.

Європейська правда