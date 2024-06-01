Министр обороны Польши прогнозирует рост кибератак после взлома госагентства

Польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что гражданам нужно быть готовым к росту потоков дезинформации после инцидента со взломом государственного информагентства РАР.

Об этом он сказал во время визита 25-й бригады воздушной кавалерии в Лодзинском воеводстве, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Глава польского Минобороны призвал граждан проверять информацию, которая распространяется в информационном пространстве, потому что фейки являются частью гибридной войны, призванной "создать ощущение хаоса, ощущение паники".

По его словам, в 2023 году в киберпространстве Польши произошло 80 тысяч инцидентов, враждебных польскому государству. "В этом году их может быть вдвое больше", – прогнозирует министр.

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Косиняк-Камыш в связи с этим вспомнил и о диверсионных действиях в Польше, по подозрению в которых было задержано "много людей".

"Мы нуждаемся в общности и единстве на этом участке борьбы в гибридной войне, которая ведется против Польши. Нам нужна поддержка солдат и офицеров. Нам нужна общественная устойчивость", – перечислил глава Министерства обороны Польши.

Накануне в результате хакерской атаки на PAP на сайте агентства появилось сообщение с ложным содержанием о якобы военной мобилизации в Польше.

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Польские чиновники предполагают, что за атакой может стоять Россия, и объявили о дополнительных мерах безопасности.

Ранее в агентстве Евросоюза по вопросам сетевой и информационной безопасности сообщали, что количество кибератак в 2024 году удвоилось и за многими из них стоит Россия.

Европейская правда