Экономика Индонезии росла в первом квартале 2024 года
Одна из крупнейших экономик юговосточной Азии стабильно растет в первом полугодии 2024 года, по сравнению с прошлым годом, но слабость экспорта ставит под сомнение возможность сохранения таких темпов роста.
Об этом сообщает The Wall Street Journal
5,11% в годовом исчислении, сообщило в понедельник официальное статистическое агентство Индонезии.
Экономика Индонезии "уверенно росла" в течение трех месяцев до марта, поскольку сильная внутренняя экономика компенсировала падение цен на основные экспортные товары страны. Потребление и инвестиции домохозяйств, а также государственные расходы были одними из главных двигателей роста.
Обрабатывающая промышленность - сектор, составляющий наибольшую долю ВВП - в первом квартале выросла на 4,1% в годовом исчислении, тогда как сельскохозяйственная промышленность, на которую приходится около 12% ВВП, сократилась на 3,5%.
Capital Economics считает, что жесткая монетарная политика, вероятно, будет сдерживать внутренний спрос.
Эксперты ожидают замедления роста из-за жесткой монетарной политики.
Правительство Индонезии ожидает, что в 2024 году экономический рост составит 5,2% по сравнению с 5,05% в 2023 году.
Экономическая правда