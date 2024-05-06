Экономика Индонезии росла в первом квартале 2024 года

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Одна из крупнейших экономик юговосточной Азии стабильно растет в первом полугодии 2024 года, по сравнению с прошлым годом, но слабость экспорта ставит под сомнение возможность сохранения таких темпов роста.

Об этом сообщает The Wall Street Journal

5,11% в годовом исчислении, сообщило в понедельник официальное статистическое агентство Индонезии.

Экономика Индонезии "уверенно росла" в течение трех месяцев до марта, поскольку сильная внутренняя экономика компенсировала падение цен на основные экспортные товары страны. Потребление и инвестиции домохозяйств, а также государственные расходы были одними из главных двигателей роста.

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Обрабатывающая промышленность - сектор, составляющий наибольшую долю ВВП - в первом квартале выросла на 4,1% в годовом исчислении, тогда как сельскохозяйственная промышленность, на которую приходится около 12% ВВП, сократилась на 3,5%.

Capital Economics считает, что жесткая монетарная политика, вероятно, будет сдерживать внутренний спрос.

Эксперты ожидают замедления роста из-за жесткой монетарной политики.

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Правительство Индонезии ожидает, что в 2024 году экономический рост составит 5,2% по сравнению с 5,05% в 2023 году.

Экономическая правда