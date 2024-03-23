В Японії продовжується фондовий бум

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Японські акції продовжують зростати навіть попри першого за довгий час підвищення облікової ставки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ознаки того, що дефляція закінчилася, спонукають інвесторів робити все більші ставки на економічне зростання Японії, в той час, як ослаблення ієни продовжує стимулювати експортерів, таких як Toyota Motor Corp. і Canon Inc.

У звичайних умовах, підвищення ставки центральними банками мало б завдати шкоди більшості акцій, оскільки вони, як правило, призводять до зростання вартості запозичень.

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Але це не стосується сьогоднішньої ситуації у третій економіці світу: повернення інфляції змусило Банк Японії відмовитися від свого арсеналу радикальних заходів монетарного пом'якшення, в тому числі від останнього в світі режиму від'ємних ставок, вперше з 2007 року.

Офіційний заклик до компаній підвищити прибутковість акціонерів привернув масу коштів з-за кордону, а стрибок японського фондового індексу Nikkei 225 Stock Average вище 40 тис до історичних максимумів призвів до того, що японські громадяни зробили ставку на більші прибутки.

Японія була фаворитом серед інвесторів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні напередодні засідання Банку Японії, 67% з яких очікували, що її економіка зміцниться в наступні 12 місяців.

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Тепер питання полягає в тому, коли центральний банк Японії може вжити подальших політичних заходів. Згідно з опитуванням економістів, проведеним агентством Bloomberg, 29 з 47 опитаних аналітиків очікують, що Банк Японії знову підвищить ставки до жовтня.

Якщо очікування щодо подальшого підвищення процентних ставок посиляться, інвестори можуть спробувати купити компанії, які більше залежать від внутрішнього попиту і на які менше впливають зміни ставок, при цьому продати компанії, які більше залежать від зовнішнього попиту і чутливі до змін ставок.

Нагадаємо:

Японія поклала край останньому в світі режиму від'ємних ставок - Банк Японії вперше з 2007 року підняв цільовий діапазон ставки короткострокового запозичення до 0,0% - 0,1%.

Економічна правда



