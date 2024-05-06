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За неделю предприниматели получили льготных кредитов почти на 4 миллиарда

Понедельник, 6 мая 2024, 12:17 - Артур Крыжный

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от банков 782 льготных кредита на общую сумму 3,7 млрд грн, из которых 562 кредита - от банков государственного сектора экономики на 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

С начала 2024 года по программе предприниматели получили 8 884 кредита на общую сумму 35,2 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики - 6 536 кредитов на 17,6 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 53 026 кредитов на 212,5 млрд грн, из которых по состоянию на 6 мая:

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  • 17,85 млрд грн - на инвестиционные цели;
  • 60,42 млрд грн - на финансирование оборотного капитала;
  • 37,63 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 14,30 млрд грн - на переработку сельскохозяйственной продукции;
  • 57,39 млрд грн - на антивоенные цели;
  • 11,43 млрд грн - кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписано 87 848 кредитных договоров на 302,1 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики - 60 046 договоров на 134,6 млрд гривен.

Экономическая правда.

Минфин предпринимательство кредиты
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