Німецька футбольна збірна припинить 70-річну співпрацю з Adidas – новим спонсором стане Nike

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Збірна Німеччини з футболу припинить співпрацю з Adidas, яка тривала з 1954 року. Новим технічним спонсором з початку 2027 року стане Nike.

Про це йдеться у заяві Німецького футбольного союзу (DFB).

Зазначається, що чинна угода з Adidas завершиться в грудні 2026 року. Контракт DFB із Nike розрахований до 2034 року. Американський бренд буде екіпірувати всі національні збірні DFB та сприяти розвитку німецького футболу в цілому. Фінаносві умови не розголошуються.

"Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Nike. Майбутнє партнерство дозволить DFB продовжувати виконувати ключові завдання в наступному десятилітті з метою всебічного розвитку футболу в Німеччині.

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Але також зрозуміло одне: до грудня 2026 року ми будемо повністю віддані спільному успіху з нашим давнім партнером Adidas, якому німецький футбол багато в чому зобов'язаний за більш ніж сім десятиліть", - заявив президент DFB Бернд Нойендорф.

"Компанія Nike подала найкращу пропозицію, а також вразила своїм баченням, яке включає в себе чітку прихильність до просування аматорського та масового спорту, а також сталого розвитку жіночого футболу в Німеччині. Терміни проведення тендеру були узгоджені заздалегідь з усіма відповідними гравцями ринку", - додали в DFB.

В Adidas заявили, що 21 березня були поінформовані про рішення DFB, пише Reuters.

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"Ми маємо чинний контракт з DFB до кінця 2026 року. DFB повідомила нам, що з 2027 року у союзу буде новий постачальник", - йдеться у заяві Adidas.

Співпраця DFB з Adidas розпочалася у 1954 році, коли засновник німецького бренду спортивного одягу Адольф (Аді) Дасслер спорядив збірну ФРН на чемпіонаті світу з футболу в Швейцарії спеціальними бутсами, в яких можна було змінювати довжину шипів.

Німецькі команди носили екіпіровку Adidas на всіх чотирьох переможних чемпіонатах світу, трьох переможних чемпіонатах Європи, двох переможних жіночих чемпіонатах світу і при завоюванні восьми титулів чемпіонок Європи.

Чемпіонат Європи 2024 року пройде з 14 по 14 липня 2024 року в 10 містах Німеччини. Німецька збірна під час змагань базуватиметься у штаб-квартирі Adidas у Херцогенаурахі.

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Економічна правда