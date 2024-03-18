Вийшли, але не зовсім. Як топові спортивні бренди продовжують заробляти в РФ

Отримавши після початку великої війни масштабний "бан" у світовому спорті, Росія вже через кілька місяців, використовуючи гроші і маніпулятивний слоган "спорт внє палітікі", почала робити все, аби повернутись до великих турнірів.

Зняти всі обмеження росіянам не вдалось, але певні послаблення вони все ж отримали – "нейтральний статус" індивідуальних спортсменів з РФ на "Олімпіаді-2024", або російських і білоруських тенісистів, які заробляють мільйони доларів на престижних турнірах

По-різному себе поводять на третій рік великої війни і найбільші спортивні бренди: Nike чи не одразу заявив про вихід з РФ, а от "дочки" Puma та Adidas і досі функціонують у державі-спонсорі тероризму.

Брендові магазини закриті, але товари світових виробників все одно потрапляють на полиці магазинів російських ТРЦ – через "паралельний імпорт" та місцевих дистриб’юторів і посередників. Як все це влаштовано?

Adidas: росіяни без форми, але з "оновленими" магазинами

Adidas одним з перших відреагував на велику війну в Україні – 7 березня 2022 року компанія оголосила про призупинення роботи магазинів та сайту в Росії "до подальшого повідомлення". Через два дні після цього Adidas припинив приймати замовлення через додаток та інтернет-магазин, а 14 березня закрив усі свої магазини в РФ.

Проте, як з’ясували у травні 2022 року російські ЗМІ, німецька компанія продовжувала відвантажувати свої товари у російські мультибрендові магазини через дистриб’юторів. Натомість, компанія ще раз наголосила, що не планує відновлювати комерційну діяльність в країні-агресорі, зазначивши, що зазнала в квітні-червні збитків у 100 млн євро.

Митні записи показали, що із закриттям магазинів поставки продукції Adidas справді припинилися. Але ненадовго – вони відновились у жовтні 2022 року і за вартістю навіть перевищили рівень до лютого того ж року, сягнувши понад 20 млн дол у березні 2023-го.

Після закриття магазинів поставки продукції до РФ Adidas припинилися, але ненадовго Getty Images

За підрахунками KSE Institute, після початку великої війни та оголошення про вихід з РФ імпорт товарів Adidas до Росії скоротився із 195 млн дол у 2021 році до 64 млн дол у 2022-му. Але до другої половини 2023 року поставки відновилися і за підсумками року сягнули 198,7 млн дол.

У січні-червні 2023-го головним постачальником продукції Adidas через свою російську дочірню компанію стала турецька Flo Magazacilik Ve Pazarlama A.S, яка входить в турецький холдинг FLO Retailing.

За підсумками 2023 року групу постачальників, які працювали до великої війни, повністю замінила нова група із домінуючою роллю Lamoda GMBH, яка володіє російською роздрібною мережею Lamoda (у грудні 2022 року її власником став власник російської мережі "Стокманн" Яків Панченко).

У травні 2023 року з’явилась інформація, що Adidas може продати підрозділ у РФ іноземному інвестору, і це дозволило б перезапустити 100 найбільш прибуткових магазинів у новому форматі. Через пів року, у грудні 2023-го, у Москві відкрився перший магазин мережі ASP з продукцією брендів Adidas і Reebok, яку запустив російський дистриб’ютор західних спортивних брендів Lestate.

Російський дистриб’ютор Lestate відкрив магазин ASP із продукцією Adidas і Reebok Джерело: Коммерсантъ

Компанія постачала продукцію Adidas і Reebok ще до їхнього відходу з РФ. Така схема дистрибуції збережеться і для підтримки асортименту в магазинах ASP, заявили в Lestate.

Навесні цього року оновлені магазини Adidas в РФ можуть відкритись під новою "нейтральною" назвою, кажуть російські ритейлери: суборенду приміщень бренду викупила структура власника Lamoda Панченка. У 2024 році у Росії перезапустять кілька десятків магазинів Adidas. Перші з них відкриються в Москві.

Крім цього, Adidas з 2008 року був офіційним технічним партнером Російського футбольного союзу (РФС), надаючи екіпіровку для всіх збірних команд.. У 2021 році угоду продовжили до 2026 року. Німці мали одягати російську футбольну команду до ЧС-2026, але після початку великої війни 1 березня 2022 року оголосили про призупинення співпраці із "з негайним набуттям чинності".

У РФС стверджують, що не одразу отримали від Adidas повідомлення про розірвання співпраці. "Вони нам дали екіпіровки достатній обсяг, щоб у відносно спокійному режимі шукати альтернативу", – казав тоді керівник служби маркетингу та комерції РФС Ілля Фімушкін.

На початку 2023 року у РФС заявили, що технічний спонсор пішов остаточно, але залишилось старе невикористане екіпірування. Саме у ньому грала російська збірна товариські матчі з командами "дружніх" держав (Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Іран, Ірак, Камерун, Кенія, Куба). За словами журналіста Віктора Вацка, німецький бренд надсилав лист з вимогою припинити використовувати його форму, але у РФС проігнорували.

Зрештою, новим технічним спонсором РФС замість Adidas стала місцева компанія Jogel, яка до 2022 року не була широко відомою навіть в Росії. Російська збірна почне грати в новій формі цьогоріч.

Замість Adidas партнером РФС стала мiсцева Jogel Джерело: РФС

Nike: "exit Russia" і подяка від Зеленського

Американський бренд, який працював у Росії 18 років, з початком великої війни, на відміну від Adidas, швидко покинув РФ. Nike єдиний із перерахованих ЕП найбільших спортивних брендів має статус "exit Russia". За це компанія отримала слова подяки від президента Зеленського.

Спочатку Nike, яка мала у РФ більше 100 магазинів, не продовжила контракт із найбільшим франчайзі в Росії Inventive Retail Group (IRG) та припинила постачання продукції. Тож IRG була змушена закрити усі свої магазини під американським брендом.

Згодом компанія вирішила повністю піти з ринку країни-терориста – сайт nike.com та мобільний додаток Nike недоступні у РФ. Розірвана і спонсорська угода з московським "Спартаком", з яким бренд співпрацював з 2005 року.

Nike має статус "exit Russia" від Єльського університету Getty Images

Через пів року після цього вже згаданий дистриб’ютор Lestate купив права на оренду аутлету Nike в одному з ТРЦ Москви та нерозпродані товари компанії. На місці аутлету Lestate відкрила магазин NSP, у якому представлена продукція американського бренду. Продукція Nike також продається в магазинах мережі Amazing Red, яку запустила Inventive Retail Group.

Puma: "дочка" із чеським керівником і форма для "Динамо Москва"

Ще один німецький виробник спортивного одягу Puma на початку березня 2022-го вирішив призупинити роботу усіх 100 магазинів у РФ. Тоді ж компанія оголосила і про припинення співпраці з російською баскетбольною асоціацією.

Але питання щодо її відносин з гуртовиками, пов’язаними з Росією, виникли вже в травні 2022 року. Тоді агентство Reuters з’ясувало, що бренд почав приймати замовлення на 2023 рік від гуртових покупців по всьому світу, в тому числі від тих, хто не вийшов із РФ. У відповідь Puma заявила, що "наразі не імпортує жодної продукції до РФ".

Проте імпорт до РФ продукції Puma все ж продовжився. За даними KSE, одним з провідних експортерів товарів німецького бренду до Росії після початку великої війни стала зареєстрована у серпні 2022 року сінгапурська компанія Eut Solutions.

У KSE звернули увагу, що Puma не одразу видалила на своєму сайті сторінку щодо вакансій у РФ. До речі, московський офіс і в березні 2024-го має і відкриту наразі вакансію. За даними російських реєстрів, російська "дочка" Puma – ООО "Пума-Рус" – працює і зараз. За 2022 рік прибуток компанії сягнув 731,8 млн рублів, а виручка – 9,4 млрд рублів.

У травні 2023 року гендиректором російської "дочки" став громадянин Чехії Мирослав Риба, який уже очолював цю компанію у 2010-2020 роках. Перед призначенням він більше двох років обіймав таку ж посаду в підрозділі Puma Nordic, який відповідає за розвиток бренду у Швеції, Норвегії та Фінляндії.

Влітку 2023-го IRG, яка була партнером Nike в РФ, запустила магазини мережі Amazing Red на місці торгових точок Puma, при цьому продукція останньої становила значну частину асортименту. Зараз мережа позиціонує себе як мультибрендовий магазин із продукцією Puma, Nike, New Balance, Reebok і Asics.

Як і Adidas, Puma до великої війни була одним із головних технічних спонсорів російських футбольних клубів. Більшість команд закуповують форму через місцевих дистриб’юторів (Footballmania чи Wildberries). При цьому компанія не лише не розірвала співпрацю, а й продовжила випускати нову форму для московського "Динамо". Співпраця із клубом завершиться лише наприкінці цього сезону.

Reebok: турки зробили ребрендинг

Reebok був частиною Adidas з 2006 року, а у серпні 2021 року погодили його продаж американській Authentic Brands Group (відома брендами Aeropostale, Brooks Brothers, Forever 21, J.C. Penney, Lucky Brand, Nautica, Nine West, Airwalk та іншими) за 2,1 млрд євро.

Сторони закрили угоду 1 березня 2022-го. Того ж місяця Reebok припинила діяльність на території РФ, а вже в травні продала свої магазини турецькій Flo Rating – новий власник отримав 100 торгових точок мережі. Вартість магазинів оцінювалась у 22,5 млн дол, але, за словами учасників ринку, американці навряд чи отримали більше третини від цієї суми.

Зрештою, магазини були перейменовані на Sneaker Box і стали мультибрендовими.

Joma: скандальна співпраця із "Зенітом" і кадирівським "Ахматом"

Цей іспанський бренд відомий в Україні, насамперед, співпрацею з Українською асоціацією футболу (УАФ): Joma одягає національну збірну з 2016 року. До великої війни вона була широко представлена і в РФ.

Після 24 лютого 2022 року іспанська компанія не просто продовжила роботу, а й активно розширялась. Влітку того року до її клієнтів, окрім ЦСКА (власник – підсанкційний "Внєшекономбанк"), додався і ФК "Ахмат", яким опікується Кадиров.

Російські ЗМІ тоді писали, що після відходу Nike фінансований "Газпромом" "Зєніт" почав вести переговори про технічне спонсорство саме з Joma.

Форма "Зєніта" від Juma має ексклюзивний дизайн із картою Петербурга Джерело: ФК "Зєніт" Джерело: ФК "Зєніт"

У липні 2022-го, реагуючи на інформацію про форму Joma для "Ахмата", УАФ звернулась до головного офісу компанії щодо спонсорства російських та білоруських клубів. Там відповіли, що зупинили усі спонсорські контракти після 24 лютого. Але питань стало більше, коли у березні 2023-го чутки про співпрацю Joma із "Зєнітом" підтвердились: "газпромівський" клуб представив форму із логотипом бренду.

В українському підрозділі Joma тоді заявили, що були здивовані новиною про партнерство з "Зєнітом", та звернулися до центрального офісу щодо з'ясування всіх деталей.

У відповідь на запит УАФ компанія заявила, що припинила всю спонсорську діяльність зі спортивними командами з РФ та Білорусі. На питання, чому російський клуб в такому випадку презентував їхню форму там відповіли: "Футболки були розповсюджені компанією Wildberries. Це російський роздрібний продавець, який може отримувати товари з нашого каталогу на відкритому ринку, де ми не маємо ніякого контролю".

Проте представлена "Зєнітом" форма навряд чи з каталогу: є ознаки, що екіпіровка ексклюзивна. В заяві до її презентації клуб зробив окремий акцент на цьому:

"Бажання віддати данину поваги рідному місту лягло в основу ідеї нової ігрової форми синьо-біло-блакитних. Лицьовий бік футболки прикрашає фрагмент карти Петербурга з обрисами Неви та інших водних артерій, а візерунок із зображенням хвиль на рукавах символізує Фінську затоку і Ладозьке озеро".

Крім цього, журналісти Tribuna не знайшли цю форму в офіційному каталозі Joma, а у конструкторі форм немає шаблону, який би відповідав дизайну плечей та боків як у форми "Зєніта". На внутрішній частині коміра "газпромовців" є напис "ексклюзивний дизайн".

Хто одягатиме українську збірну України

Після скандалу Joma із "Зєнітом" в УАФ вирішили не розривати співпрацю з Joma, але й продовжувати угоду, яка закінчується цьогоріч, не планують. Новий очільник УАФ Андрій Шевченко напередодні публічно підтвердив можливість співпраці з Adidas.

"У нас закінчується контракт з Joma, і ми маємо повне право зустрітися з потенційними партнерами. Adidas – класна компанія, вона колись з нами співпрацювала. І я відкрито говорю, що так, у нас є діалог з ними", – сказав Шевченко. За його словами, інформація про роботу Joma в РФ також буде враховуватись при ухваленні рішення.

Joma одягає українські збірні з 2016 року Джерело: УАФ

Adidas уже був технічним спонсором УАФ у 2009-2016 роках: цей період співпраці вмістив два великі турніри за участі України – домашнє Євро-2012 та ЧЄ-2016.

Більше деталей щодо майбутньої співпраці з Adidas озвучив журналіст Віктор Вацко. За його даними, збірні України отримають нового технічного спонсора вже восени цього року.

"Я чув, вже є договір про наміри та домовленість про глобальну співпрацю, яка не обмежиться суто постачанням екіпірування. УАФ та Adidas домовляються в тому числі про участь компанії у різних соціальних проєктах в Україні. Йде розмова про будівництво інфраструктури, футбольних майданчиків по всій країні. Планують відкривати спеціалізовані фаншопи збірної у великих містах", – розповів Вацко.

Adidas уже був партнером збірної, зокрема – під час Євро-2012 Getty Images

За його даними, спочатку збірна України гратиме у стандартній домашній та виїзній формі від Adidas – синя і жовта футболки.

"Але є домовленість, що з осені 2025 року компанія шитиме для нашої збірної ексклюзивний варіант форми, преміум-лінійку, рівня як у мадридського "Реала", "Баварії" чи збірної Німеччини", – резюмував журналіст.