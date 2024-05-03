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Nike по новому контракту будет платить сборной Франции по футболу 100 млн евро в год – СМИ

Пятница, 3 мая 2024, 19:05 - Алексей Павлыш
 
getty images

Американский бренд Nike продолжит экипировать все французские и национальные молодежные сборные по футболу - как женские, так и мужские. Новое соглашение продлится с 2026 до 2034 года.

Об этом сообщила Федерация футбола Франции (FFF).

Партнерство также будет распространяться на любительский футбол и судейство.

"Президент FFF Филипп Диалло созвал внеочередное общее собрание 30 апреля, которое единогласно проголосовало за предложение Nike. Этот производитель оказался самым убедительным из всех игроков рынка, которые подавали заявки на участие в тендерах в период с 22 марта по 29 апреля.

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FFF с удовольствием продолжает долгосрочное партнерство с Nike, которое началось еще в 2011 году", - говорится в заявлении федерации.

Действующий контракт FFF с Nike действовал до 2026 года - по нему финалист ЧМ-2022 получает по 50,5 млн евро в год.

Стороны не раскрывают финансовые детали нового соглашения, но, по данным Le Parisien, по новому контракту FFF будет получать вдвое больше - около 100 млн евро в год.

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Отмечается, что новая сумма контракта с французской федерацией примерно такая же, о которой Nike договорился с Немецким футбольным союзом (DFB). Nike станет новым техническим спонсором DFB с начала 2027-го и до 2034 года.

После подписания рекордного соглашения между Nike и DFB ожидалось, что и другие топовые федерации, в частности, Франция и Бразилия, будут требовать лучших финансовых условий от экипировщиков.

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Экономическая правда

Nike Франция футбол спорт деньги
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