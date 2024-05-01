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Українці за квітень придбали майже 6 тисяч нових авто

Середа, 1 травня 2024, 09:16 - Анастасія Дячкіна

Упродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис нових легкових авто, що на 11% більше, ніж торік. 

Про це свідчать дані Асоціації українських автомобілевиробників "Укравтопром". 

Однак відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку впала на 14%.

Лідерство на ринку утримує японська марка Toyota – 856 реєстрацій. Другою за кількістю отриманих номерів (536 шт) залишається Renault. Volkswagen закінчив місяць з показником 468 проданих авто, піднявшись на третю сходинку рейтингу. 

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Також у топ-5 квітня потрапили BMW, з результатом 405 од, та Skoda – 317 авто.

Бестселером на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер Renault Duster, квітнева реалізація якого становила - 484 од.

Усього, з початку року, українці придбали 22,2 тис нових легкових авто, що на 35% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. 

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Нагадаємо: 

За три місяці з початку року українці придбали понад 2,8 тисячі нових авто преміум-класу, що на 2% більше за результат аналогічного періоду минулого року.

авто Укравтопром
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Економічна правда
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