Українці за квітень придбали майже 6 тисяч нових авто
Упродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис нових легкових авто, що на 11% більше, ніж торік.
Про це свідчать дані Асоціації українських автомобілевиробників "Укравтопром".
Однак відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку впала на 14%.
Лідерство на ринку утримує японська марка Toyota – 856 реєстрацій. Другою за кількістю отриманих номерів (536 шт) залишається Renault. Volkswagen закінчив місяць з показником 468 проданих авто, піднявшись на третю сходинку рейтингу.
Також у топ-5 квітня потрапили BMW, з результатом 405 од, та Skoda – 317 авто.
Бестселером на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер Renault Duster, квітнева реалізація якого становила - 484 од.
Усього, з початку року, українці придбали 22,2 тис нових легкових авто, що на 35% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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Нагадаємо:
За три місяці з початку року українці придбали понад 2,8 тисячі нових авто преміум-класу, що на 2% більше за результат аналогічного періоду минулого року.