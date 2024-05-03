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Замена "У" на "Н": Украина с 4 мая переходит на новую маркировку транспорта автошкол

Пятница, 3 мая 2024, 17:19 - Алексей Павлыш
 
фото: zn.ua

С 4 мая автомобили, на которых кандидаты в водители осуществляют практическую подготовку и сдают экзамены, будут обозначаться по-новому: на этих транспортных средствах изменится опознавательный знак "У" на "Н".

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

"Соответствующие изменения были внесены в Правила дорожного движения. А для практической реализации этого нововведения Кабинет Министров Украины принял постановление №1128 от 27 октября 2023 года, которое вступит в силу 4 мая", - пояснили в ведомстве.

Термин "Учебное транспортное средство" меняется на "Учебное транспортное средство". Соответственно маркировку "Н" должны иметь транспортные средства автошкол, предназначенные для осуществления практической подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сдачи экзаменов.

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А также - автомобили сервисных центров МВД, на которых кандидаты в водители проверяют практические навыки управления, добавили в сервисном центре.

Экономическая правда

авто МВД
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