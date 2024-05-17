monobank запустив "гнучкі проїзні" у транспорті Миколаєва

фото: олег гороховський

monobank разом з Миколаївтрансом запустили "гнучкі проїзні". Пасажири можуть обрати термін дії проїзного та транспорт.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Він нагадав, що кілька місяців тому в електротранспорті Миколаєва запрацювала оплата проїзду від mono.

"Зручність у тому, що ми не розділяємо людей на клієнтів та не клієнтів — оплата з будь-якої картки світу. А на цьому тижні ми разом з Миколаївтрансом запустили ще й гнучкі проїзні — можна обрати термін та транспорт, і можна додати в Wallet, аби не носити його в задньому кармані джинсів", – зазначив Гороховський.

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Миколаїв став першим містом в Україні, де започаткували таку систему оплати. Гороховський додав, що банк планує надалі розвивати цей напрям і інших містах країни.

Оплатити проїзд можна за допомогою QR-коду, використовуючи картку будь-якого банку України. Далі потрібно обрати спосіб оплати – введення даних карти вручну, через Mono Pay, Google Pay або Apple Pay.

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