monobank запустив "гнучкі проїзні" у транспорті Миколаєва
monobank разом з Миколаївтрансом запустили "гнучкі проїзні". Пасажири можуть обрати термін дії проїзного та транспорт.
Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
Він нагадав, що кілька місяців тому в електротранспорті Миколаєва запрацювала оплата проїзду від mono.
"Зручність у тому, що ми не розділяємо людей на клієнтів та не клієнтів — оплата з будь-якої картки світу. А на цьому тижні ми разом з Миколаївтрансом запустили ще й гнучкі проїзні — можна обрати термін та транспорт, і можна додати в Wallet, аби не носити його в задньому кармані джинсів", – зазначив Гороховський.
Миколаїв став першим містом в Україні, де започаткували таку систему оплати. Гороховський додав, що банк планує надалі розвивати цей напрям і інших містах країни.
Оплатити проїзд можна за допомогою QR-коду, використовуючи картку будь-якого банку України. Далі потрібно обрати спосіб оплати – введення даних карти вручну, через Mono Pay, Google Pay або Apple Pay.
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